Salone di Francoforte 2019: date, orari e tutte le novità

Il Salone di Francoforte è in programma dal 12 al 22 settembre. L'orario di apertura è dalle 9 alle 19 e il biglietto intero costa 33 euro per gli adulti, 13 per i ragazzi dai 7 ai 17 anni ed è gratuito per i bambini dai 0 a 7 anni

Si avvicina rapidamente l’appuntamento col Salone di Francoforte, in programma dal 12 al 22 settembre 2019. Sono diverse le novità che attendono gli appassionati che decideranno di partecipare alla 68esima edizione della kermesse e noi siamo qui per raccontarvi tutto quello che dovete sapere per viverla al meglio.

Salone di Francoforte 2019: le novità più attese

Il Salone di Francoforte è storicamente sede prescelta per il lancio di tantissime novità e anche l’edizione 2019 proseguirà su questa piacevole tradizione. La fiera segnerà il de Volkswagen Tiguan R, la versione più sportiva del SUV tedesco che arriverà sulle strade con trazione integrale e motore 4 cilindri a benzina da 2.0 litri capace di erogare una potenza massima di 300 CV e una coppia massima di 410 Nm. Mancano ancora le conferme ufficiali, ma i ben informati danno per certa anche la presenza della Lamborghini LB48H, la hypercar ibrida che combina un motore V12 aspirato da 789 CV con uno elettrico da 49 CV, per una potenza totale di 838 CV. A Francoforte ci sarà il debutto della terza generazione della Hyundai i10 che, però, arriverà nelle concessionarie nel 2020. Sempre in fatto di vetture a zero emissioni, farà il suo debutto anche la Mini Elettrica. Tra le big delle quattro ruote faranno bella mostra di sé Mercedes (che presenterà la nuova GLA, la GLB 7 posti e la Classe A ibrida plug-in) e Bmw che porterà la M3 in uscita nel 2020.

Salone di Francoforte: date, orari e prezzi dei biglietti

Il Salone di Francoforte si svolgerà dal 12 al 22 settembre. L’orario di apertura è dalle 9 alle 19 e il biglietto intero costa 33 euro per gli adulti, 13 per i ragazzi dai 7 ai 17 anni ed è gratuito per i bambini dai 0 a 7 anni. Il biglietto ridotto, invece, costa 20 euro e permette di accedere alla fiera (solo agli adulti) dalle 15 alle 19. Si può raggiungere la destinazione in aereo e una volta giunti nella città tedesca, dall’aeroporto si può prendere un taxi oppure la linea ferroviaria fino alla stazione centrale, che dista un quarto d’ora circa a piedi dalla fiera. Dalla stazione centrale di Francoforte sono disponibili la linea S3 in direzione Bad Soden, la linea S4 in direzione Kronberg, la linea S5 in direzione Homburg/Friedrichsdorf o la linea S6 in direzione Friedberg/Groß Karben.

Bisogna scendere alla fermata Messe, in corrispondenza dell’ingresso Torhaus. Se si sceglie la metropolitana, occorre prendere la linea U4 in direzione Bockenheimer Warte e scendere alla fermata Festhalle/Messe (in corrispondenza dell’ingresso City) In tram, occorre prendere la linea 16 (direzione Ginnheim) o la linea 17 (direzione Rebstockbad) e scendere alla fermata “Festhalle/Messe”. per chi sceglie l’auto, sull’autostrada A5, prendere l’uscita Westkreuz Frankfurt e andare in direzione di Stadtmitte/Messe seguendo l’uscita Messe. Da lì si arriva facilmente al parcheggio della fiera Rebstock, da dove partono le navette gratuite che conducono dentro l’esposizione.