Salone di Ginevra 2022, date e orari: dal 17 al 27 febbraio

Dopo due anni di assenza il Geneva International Motor Show tornerà con buona probabilità ad animare i padiglioni del PalExpo dal 17 al 27 febbraio dell'anno prossimo

Dopo l’edizione 2020 annullata per la pandemia da Coronavirus e quella 2021 rimandata a data da destinarsi, il Salone di Ginevra dovrebbe finalmente tornare a mostrare le ultime novità del mondo automotive con l’inizio del prossimo anno. Alle prime indiscrezioni che vi abbiamo riportato a marzo, infatti, ora si aggiungono altre insistenti voci di corridoio che vedono il GIMS (Geneva International Motor Show) per il periodo 17-27 febbraio, leggermente in ritardo rispetto al solito ma comunque in via di ufficializzazione.

Quando verrà rilasciato l’annuncio definitivo la PalExpo SA, società che acquisito i diritti detenuti in precedenza dalla fondazione Salon International de l’Automobile, tornerà ad ospitare una delle kermesse dell’universo a quattro ruote più importanti a livello mondiale, che ipoteticamente dovrebbe avere un format diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.

Secondo le recenti affermazioni del CEO Sandro Mesquita, infatti, il prossimo Salone di Ginevra permetterà di “ritrovare una base stabile, ma anche di sviluppare l’evento. È molto probabile che lo spettacolo sarà molto più ibrido con una parte digitale più grande, ma ancora con una parte fisica di incontri“. A questo punto non resta che attendere l’annuncio ufficiale: quando ne verremo a conoscenza vi aggiorneremo!