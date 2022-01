Salone di Tokyo 2022: Subaru presenta i concept STI E-RA e Solterra STI

Alla prima kermesse automobilistica del 2022 la Casa delle Pleiadi ha tolto i veli a un prototipo elettrico da corsa e alla versione sportiva del SUV Solterra

Come promesso, il marchio Subaru ha debuttato al Salone di Tokyo 2022 con alcune novità davvero importanti (e assolutamente inedite) per il suo settore di competenza, che confermano il suo interesse non solo per il motorsport ma anche per la mobilità ad alimentazione 100% elettrica. La prima è caratterizzata dall’attesissimo Concept STI E-RA, parte dell’STI E-RA Challenge Project che ha l’obiettivo di sperimentare nuove tecnologie “carbon neutral” per gli sport motoristici del futuro, mentre la seconda è rappresentata dalla versione “cattiva” del SUV Solterra, che a sua volta ottiene la famosa sigla STI della Casa delle Pleiadi.

Tra i due, ovviamente, è il prototipo da corsa STI E-RA a catturare la maggiore attenzione del pubblico: si tratta di una supercar dal cockpit biposto progettata a tutti gli effetti da zero e che esalta la trazione integrale All-Wheel Drive del marchio con una powertrain equipaggiata da quattro motori elettrici (uno per ruota). Questi sono sviluppati da Yamaha e forniscono un output prestazionale massimo di 1.088 cavalli, variabile all’occorrenza su ogni unità grazie a un software di “torque vectoring” che va a privilegiarne uno rispetto agli altri in base all’occorrenza.

Con questo schema propulsivo (omologato secondo lo standard FIA per il Campionato E-GT del 2023) Subaru è in grado di assicurare un’erogazione praticamente “su misura” su entrambi gli assi e in ogni condizione di guida, dove interviene anche la batteria agli ioni di litio da 60 kWh e un’aerodinamica estremamente curata, che serve a tenere incollata la vettura all’asfalto anche nelle curve ad altissima velocità. La scelta del nome E-RA, poi, non è casuale perchè rappresenta l’acronimo di “Electric Record Attempt“, che sta a significare la volontà di andare a battere il record del mondo di categoria sul circuito del Nürburgring Nordschleife.

Per quanto riguarda la Solterra STI, il prototipo ammirato al Salone di Tokyo 2022 mette in luce una caratterizzazione “ad alte prestazioni” con carrozzeria in blu pervinca e diversi particolari in rosso ciliegia che toccano le nuove appendici aerodinamiche, tra le quali lo splitter anteriore, lo spoiler posteriore, le minigonne e gli inserti dei cerchi in nero lucido. Che sia l’anticipazione di un allestimento sportivo da affiancare a quelli tradizionali? Chissà…