Salone di Tokyo 2022: tutte le novità auto presentate in Giappone

L'edizione 2022 del Salone di Tokyo ha tolto i veli a diversi modelli interessanti firmati Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi e Honda

Il 2022 del mondo auto è iniziato con i miglior auspici: dopo le novità introdotte nella fiera dell’elettronica di Las Vegas, dal 14 al 16 gennaio è andata in scena la prima, vera, kermesse dell’anno che risponde al nome di Tokyo Auto Salon. Un appuntamento immancabile per gli appassionati, che hanno potuto ammirare tutti gli ultimi prodigi dell’ingegneria automobilistica provenienti da realtà affermate come Toyota, Lexus, Nissan, Mitsubishi, Honda e Subaru.

Le più interessanti? Partendo dalla casa di Kiichirō Toyoda vogliamo riservare un posto speciale alla piccola (ma cattivissima) Toyota Yaris GRMN, versione ultra-sportiva della famosa citycar realizzata per l’occasione in tiratura limitata a 500 unità. Rispetto alla ben conosciuta GR, le modifiche riguardano l’impostazione ancora più racing dell’abitacolo, i rapporti del cambio più corti e un motore 1.6 turbo-benzina ancora più “pompato” da 286 cavalli e 390 Nm di coppia massima.

Al Salone di Tokyo 2022 il marchio Toyota ha poi svelato anche altre succose novità, tra le quali il Concept GR GT3 che vuole anticipare un possibile prototipo di supercar da corsa per la relativa classe del Campionato GT, la versione GR Sport del SUV bZ4X e il Concept da “sterrato” della Lexus NX, su base NX 450h con colorazione bronzea, gomme specifiche e box dedicato agli attrezzi sul tettuccio. Ma non è tutto: al fianco di quest’ultima si è presentato sul palco anche il ROV Concept, un piccolo “dune buggy” alimentato a idrogeno e specifico per viaggiare senza problemi anche sui terreni più difficili.

Passando in casa Nissan, invece, l’attenzione del pubblico è stata catturata rispettivamente dalla Fairlady Z Customized Proto, concept car in onore della prossima supersportiva della famiglia Z con chiari riferimenti alla mitica Z432R di colore arancione degli anni ’70, e dalla Z GT500, modello esclusivamente da corsa che sostituirà presto la GT-R nel Campionato Super GT giapponese.

Per quanto riguarda Mitsubishi, la casa con base a Tokyo ha giocato le sue carte sul Vision Ralliart Concept, primo ruote alte progettato dal suo reparto sportivo interno su base Outlander PHEV: le sue peculiarità mettono in mostra un bodykit tutto nero più aggressivo dai paraurti ridisegnati, dagli enormi cerchi aerodinamici da 22” e dal diffusore posteriore a griglia che dona al veicolo un’impronta su strada solida e imponente.

Spostandoci in Honda, invece, la principale novità svelata al Salone di Tokyo 2022 è stata la presenza del primo prototipo della nuova generazione di Civic Type R, mostrato per la prima volta in azione durante uno shakedown sul circuito di Suzuka. Un evento assolutamente da non perdere, che proponiamo anche a voi qua di seguito: buona visione!