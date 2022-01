CES 2022: tutte le novità auto della fiera di Las Vegas

BMW, Mercedes, Hyundai e Gruppo Stellantis: alla fiera dell'elettronica americana il mondo automotive sarà al centro dei riflettori

Prima del Salone dell’Auto di Tokyo, previsto per il weekend del 14-16 gennaio 2022 dove – tra gli altri – verrà presentato il Concept elettrico della prossima Subaru WRX STI, il mondo dell’automotive giocherà le sue carte già in un’altra kermesse, che rappresenta di fatto la più grande fiera dell’elettronica organizzata a livello mondiale. Ci stiamo riferendo al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas del 5-8 gennaio, dove diversi marchi saranno pronti a svelare in anteprima mondiale le loro novità più interessanti.

In un format esclusivamente digitale (tranne per gli addetti ai lavori), una delle presentazioni da tenere sott’occhio (in programma per il 3 gennaio durante le giornate dedicata alla stampa) è sicuramente quella della Mercedes Vision EQXX, prototipo ultra-tecnologico esteticamente simile alla AMG Project One che promette un’autonomia superiore ai 1.000 km grazie alla presenza di un pacco batterie ad alta efficienza energetica.

Riflettori puntati anche sul marchio BMW, che nel 2022 festeggerà il 50° anniversario della divisione Motorsport non solo con il concept XM… ma anche con la versione ad alte prestazioni (M60) del SUV iX, equipaggiato con una speciale powertrain dalla potenza superiore ai 600 cavalli. Spazio anche a Hyundai con il robot elettrico MobED (Mobil Eccentric Droid) per il trasporto di piccoli materiali e al Gruppo Stellantis, che occuperà un posto privilegiato grazie alla sua offensiva elettrificata sia da parte FCA che PSA.

Il CES 2022, infatti, diventerà il palcoscenico per la presentazione americana della Nuova Fiat 500 Elettrica e del quadriciclo Citroen AMI, a cui si aggiungeranno la gamma Jeep 4xe (Wrangler, Wagoneer e Grand Cherokee), il prototipo del crossover a batterie Chrysler Airflow, il pianale modulare Citroen Skate e la monoposto di Formula E E-Tense FE21 del marchio DS Automobiles.

Per quanto riguarda l’integrazione della tecnologia con le necessità quotidiane di coloro che si mettono alla guida, invece, sarà Bosch a proporre delle soluzioni davvero innovative: la più importante sarà rappresentata da una Show Car con abitacolo completamente digitalizzato, provvisto di servizi “in cloud” e ADAS avanzati volti a incrementare la sicurezza a bordo. Tra questi è stato sviluppato uno speciale visore che nei prossimi anni andrà a sostituire la visiera parasole, con il compito di impedire che il pilota venga accecato e, contemporaneamente, di mostrare tutti i dati utili della vettura.

Un’anticipazione dell’abitacolo del futuro sarà proposta anche da Mitsubishi con il concept Emirai xS Drive, che terrà monitorati i dati biometrici di chi si siede dietro al volante, mentre da un punto di vista “software” i brand più importanti per il settore automotive saranno Continental (grazie al cockpit ShyTech con comandi touch a scomparsa), Volvo in collaborazione con Qualcomm (grazie alla piattaforma Snapdragon per la Polestar 3 e la XC90), Blackberry (con l’intelligenza artificiale IVY) e Blickfled (che introdurrà i sensori lidar Vision Mini).