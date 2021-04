Seat Arona 2021: il SUV cambia volto e diventa più moderno

Il piccolo SUV del marchio spagnolo ottiene il suo primo restyling, che introduce un nuovo look estetico e tanta tecnologia a disposizione di guidatore e passeggeri

Contemporaneamente alla presentazione della nuova Ibiza, il marchio Seat ha colto l’occasione per svelare al pubblico anche il primo restyling di carriera della Arona, SUV spagnolo aggiornato sia nell’estetica che nella dotazione di bordo per un pacchetto più fresco e al passo con i tempi. La novità più evidente della nuova Arona MY 2021 è quindi un look che vira maggiormente sulla sportività, come si può notare dal frontale ridisegnato nella mascherina e nel paraurti.

Ogni allestimento di questa vettura (Reference, Style, FR e l’inedito Xperience) presenterà dei particolari inediti all’avantreno, contraddistinto anche dai nuovi gruppi ottici Eco-LED (eventualmente aggiornabili con quelli a tecnologia Full LED) e da fendinebbia ora spostati più in alto rispetto alla precedente generazione. Cambia anche la finitura del piccolo spoiler posteriore, ora in argento Reflex, così come il motivo dei cerchi da 18” e lo stile della scritta “Arona” sul portellone posteriore, in corsivo e non più in stampatello maiuscolo. Dieci le colorazioni disponibili per la carrozzeria, da abbinare con il giusto stile alle tre tonalità a contrasto per il tettuccio.

Le novità proseguono poi nell’abitacolo, dove spicca il nuovissimo sistema infotainment di derivazione Leon con schermo touchscreen da 8,25” (a richiesta aumentabile fino a 9,2”): al suo interno è presente la compatibilità in modalità wireless con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, affiancata dall’assistente vocale richiamabile con il comando “Hola Hola”, da una specifica eSIM per gli aggiornamenti in tempo reale e dalla gestione da remoto della vettura tramite l’app Seat Connect.

Non manca, ovviamente, il Digital Cockpit con schermo da 10,25” per la strumentazione, così come delle inedite bocchette del sistema di aerazione illuminate in maniera differente a seconda dell’allestimento (FR ed Xperience su tutti). Lato ADAS, Seat ha introdotto il Travel Assist – che comprende il cruise control adattivo e il Lane Assist per il mantenimento della corsia – il Front Assist, il sistema di rilevazione della stanchezza del guidatore, il riconoscimento della segnaletica stradale e l’High Beam Assist per le situazioni di traffico più difficili da affrontare.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Seat Arona 2021 segue la proposta della “cugina” Ibiza e sarà disponibile nei concessionari unicamente con alimentazioni a benzina e a metano. Il listino, quindi, prevede innanzitutto l’1.0 TSI da 95 e 110 cavalli, così come il top di gamma 1.5 EcoTSI da 150 cavalli (su cambio automatico DSG a sette rapporti) e l’alternativa più “pulita” dell’1.0 TGI da 90 CV, a trazione anteriore e trasmissione manuale a sei rapporti. I prezzi? Nulla è stato rivelato per il momento ma vi aggiorneremo appena ne verremo a conoscenza: stay tuned!