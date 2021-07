Seat Arona: le novità della versione 2021

La nuova Seat Arona ha ricevuto importanti miglioramenti a livello estetico sia per quanto riguarda l'esterno sia per quanto riguarda l'interno. I livelli di tecnologia e di sistemi di assistenza alla guida sono stati alzati. La vettura è disponibile con cinque diversi propulsori benzina (TSI) e metano (TGI), con potenze da 90 CV a 150 CV

Fin dalla sua uscita, Seat Arona ha riscosso un grande successo di pubblico e a oggi sono state oltre 350.000 le unità vendita. A sei quattro anni dal suo debutto, la vettura ha subito un importare restyling per continuare a stare sulla cresta dell’onda. Vediamo insieme quali sono le principali novità.

Seat Arona 2021: le novità

Le novità sulla Seat Arona MY 2021 iniziano dagli esterni. Basta un colpo d’occhio veloce per notare i ritocchi effettuati al design: la vettura, ora, risulta avere un aspetto più forte e scolpito dando un’idea di robustezza e maggiore sicurezza grazie al suo nuovo allestimento Xperience che integra di serie una tecnologia di illuminazione completamente a LED, offrendo migliore visibilità a fronte di un minor consumo di energia. Nuovo anche il frontale col paraurti in cui sono incastonati i nuovi fari fendinebbia in posizione rialzata e centralizzata. I nuovi spoiler e diffusori hanno un design più tagliente e affilate. I nuovi cerchi in lega fanno da punto di unione ideale tra le varie parti dell’auto, mentre il nuovo lettering corsivo del nome è la firma che sottolinea tutta la personalità di questo modello. Le sorprese continuano all’interno del SUV urbano che ha subito un’importante trasformazione.

Il cruscotto soft touch è completamente nuovo e incorpora un sistema di infotainment a display centrale sospeso di più ampie dimensioni e in posizione più elevata, per migliorare l’ergonomia. Il nuovo volante multifunzione è rivestito in pelle nappa. L’ambientazione è resa ancora più avvolgente grazie all’utilizzo della tecnologia di illuminazione che mette in risalto le prese d’aria ridisegnate. La nuova Seat Arona ha alti livelli di connettività (grazie all’utilizzo del Seat Connect, con accesso wireless per Apple CarPlay e Android Auto e riconoscimento vocale “Hola Hola”) e sistemi di assistenza alla guida integrati di altissimo livello. Per quanto riguarda i motori, sono disponibili cinque diversi propulsori con alimentazioni benzina (TSI) e a metano (TGI) che, abbinati a cambio manuale o DSG doppia frizione, erogano potenze comprese tra 90 CV e 150 CV. “Seat Arona si conferma uno dei pilastri della gamma, dopo essere stato il secondo modello Seat più venduto l’anno scorso – ha detto Wayne Griffiths, Presidente di Seat e Cupra -. La versione aggiornata di Arona aggiunge nuove funzionalità alle già note dotazioni della vettura, migliorandone l’offerta, che diventa ancora più completa, e rinnovando al contempo il design dell’auto“.

I prezzi

La nuova Seat Arona avrà un prezzo di lancio da 16.000 euro per la versione Reference con il motore 1.0 TSI 95 CV (grazie il finanziamento sarà possibile acquistarla da 139 euro al mese). Le versioni più care sono la 1.0 EcoTSI DSG ACT 150 CV e la FR 1.0 EcoTSI DSG ACT 150 CV, entrambe proposte a 26.000 euro.