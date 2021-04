Seat Ibiza 2021: la berlina spagnola si aggiorna nel look e nella dotazione

Nuovo design estetico più sportivo con gruppi ottici a LED, un abitacolo imperniato sull'inedito infotainment da 8,25 (o 9,2) pollici e una gamma motori centrata sulle alimentazioni a benzina e metano

Uno dei modelli di punta del marchio Seat, la Ibiza, è stato presentato oggi nel suo nuovo Model Year 2021, che di fatto rappresenta il restyling della quinta serie introdotta sul mercato nel 2017. La berlina spagnola ottiene un importante aggiornamento della sua estetica soprattutto per quanto riguarda l’impostazione del frontale, mentre nell’abitacolo ora fa il suo debutto il nuovo infotainment derivato dalla Arona con connettività Seat Connect e ADAS di livello 2.

La prima novità della Ibiza MY 2021, come appena anticipato, è quindi un nuovo look più improntato alla sportività: l’avantreno ora presenta dei paraurti ridisegnati e degli inediti gruppi ottici Eco-LED, che a richiesta possono essere aggiornati ulteriormente con quelli a tecnologia Full LED. Lateralmente, invece, fanno il loro debutto dei nuovi cerchi in lega da 17 o 18 pollici a seconda dell’allestimento scelto, mentre sul portellone posteriore ora la scritta del modello (Ibiza in questo caso) è in corsivo e non più in stampatello maiuscolo.

L’upgrade stilistico più corposo, in realtà, si trova all’interno dell’abitacolo, nel quale spicca il nuovo sistema infotainment già visto sulla Arona: il display touchscreen ora è più grande del 20% rispetto alla precedente generazione e può contare su una diagonale di serie di 8,25”, eventualmente aumentabile a richiesta fino a 9,2”. Lato software, ora è presente la compatibilità con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto, l’assistente vocale richiamabile con le parole “Hola Hola” e la gestione da remoto della vettura tramite la specifica app Seat Connect da scaricare sul proprio smartphone.

Le altre novità da segnalare sono i nuovi rivestimenti della plancia, l’Ambient Lighting interno con luci a LED e il volante in pelle con tasti multi-funzione. Anche il pacchetto di ADAS è stato migliorato e ha visto l’introduzione del Travel Assist – comprendente il cruise control adattivo e il Lane Assist – del Side Assist, del Traffic Sign Recognition e dell’High Beam Assist per le situazioni più concitate in mezzo al traffico.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il marchio Seat ha deciso di abbandonare completamente le unità a gasolio puntando tutto sui benzina e sull’alternativa a metano. La gamma, quindi, sarà composta dall’1.0 TSI da 95 o 110 cavalli e dall’1.5 EcoTSI da 150 cavalli, abbinato di serie al cambio automatico DSG a doppia frizione a sette rapporti; in aggiunta si potrà scegliere l’1.0 TGI da 90 CV, spinto su strada da una più semplice trasmissione manuale a sei marce. I prezzi? Al momento non c’è nulla di ufficiale, quindi appena sapremo qualcosa vi aggiorneremo.