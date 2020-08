Seat lancia l’offerta “senza impegno” per Arona

Seat Arona si può acquistare con rate da 175 euro al mese e la nuova formula “senza impegno”, prevede la possibilità di acquistarla senza anticipo e con la possibilità di riconsegnarla dopo un solo mese di utilizzo

Avete voglia di cambiare auto, ma le incertezze del momento vi stanno frenando? Una soluzione interessante arriva da Seat che propone Arona con una nuova formula finanziaria “senza impegno” bastata sulla soluzione pay per use, senza anticipo e con la possibilità per il cliente di restituire l’auto anche dopo un solo mese di utilizzo.

Seat Arona: ecco come acquistarla “senza impegno”

Seat cerca di dare una scossa al mercato dell’auto proponendo un’offerta molto interessante, che punta tutto sulla sflessibilità, su uno dei modelli più apprezzati: Arona. Da oggi, infatti, questa vettura si può acquistare con una formula finanziaria “senza impegno”, della durata di 36 mesi, che non prevede anticipo ma con la possibilità da parte del cliente (privato) di restituirla quando vuole, senza vincoli temporali. In termini numerici, Seat Arona con motore 1.0Tgi da 90 CV è disponibile al prezzo di 175 euro al mese.

Seat, però, non ha pensato solo a nuvole formule d’acquisto. Il post vendita è un fattore sempre più importante e così dalla Spagna arriva la possibilità di gestire la manutenzione senza recarsi fisicamente in officina, utilizzando il servizio di presa e di riconsegna gratuita che include anche l’igienizzazione del veicolo.