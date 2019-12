Seat Leon 2020: il 28 gennaio debutta la nuova versione

Seat Leon arriva alla sua quarta generazione. La vettura sarà dotata di motori benzina 1.0 e 1.5, oltre che diesel 1.6 e 2.0, integrati a sistemi ibridi. Come da tradizione Seat, sono in programma anche versioni sportive con potenze fino a 300 CV.

Il prossimo 28 gennaio è il giorno in cui verrà presenta la nuova Seat Leon, giunta ormai alla sua quarta generazione. A darne la notizia è stata la stessa casa spagnola pubblicando alcune immagini in grado di scatenare la curiosità degli appassionati.

Seat Leon: le prime anticipazioni

La presentazione della nuova Seat Leon è programmata per il prossimo 28 settembre, ma nell’attesa la curiosità di stampa e appassionati è stata solleticata da una serie di immagini che svelano alcuni dettagli della berlina berlina compatta a cinque porte che andrà a sfidare sul mercato internazionale la Ford Focus e la Peugeot 308. La nuova Seat Leon è stata profondamente rivista nel look, ma anche nella sostanza con la parola tecnologia come mantra per molte soluzioni. A un primo sguardo spiccano i bei fari anteriori a LED di tipo dinamico per orientare il fascio luminoso in base alla strada.

I fari posteriori invece, sono costituiti da un’unica fila di LED che creano un bel gioco di luci e di linee. Molto originale anche la scelta fatta per l’illuminazione all’interno della vettura: Seat, infatti, ha optato per una serie di strisce luminose integrare nella panca, dominata dal bel cruscotto digitale impreziosito dallo schermo touch con cui controllare il nuovo sistema multimediale connesso alla rete. Seat Leon sarà dotata di motori benzina 1.0 e 1.5, oltre che diesel 1.6 e 2.0, integrati a sistemi ibridi. Come da tradizione Seat, sono in programma anche versioni sportive con potenze fino a 300 CV.

“Una tecnologia di illuminazione avanzata è un fattore chiave per dare enfasi al design di un’auto. Nella nuova SEAT Leon, siamo stati capaci di raggiungere un effetto grandioso, per rafforzarne il carattere già marcato. Dentro, l’avvolgente luce ambiente posiziona la nuova Leon su un nuovo livello dal punto di vista di funzionalità ed estetica“, ha detto Alejandro Mesonero Romanos, Direttore Design SEAT.