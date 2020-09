Seat Tarraco FR: il SUV famigliare a 7 posti diventa sportivo

Dopo gli allestimenti Style, Business ed Xcellence, Seat è pronta a lanciare sul mercato la Tarraco FR, versione sportiva dell'ampio SUV 7 posti spagnolo con potenza complessiva di 200 cavalli

Se state cercando un SUV spazioso per tutta la famiglia senza rinunciare troppo alla vostra indole sportiva, allora probabilmente la nuova Seat Tarraco FR è la soluzione adatta a voi. Al fianco degli allestimenti Style, Business ed Xcellence il marchio spagnolo è pronto al debutto della variante sportiva FR, che si distingue dalle precedenti per un look più aggressivo, una configurazione del telaio specifica e motori più performanti, in un pacchetto davvero completo sotto tutti i punti di vista.

Design Seat Tarraco FR

A livello di estetica, la novità più importante offerta dalla Tarraco FR consiste nell’inedita griglia frontale in Grigio Cosmo con logo FR, nel diffusore e nello spoiler posteriori rivisti e nei gruppi ottici (sempre al retrotreno) con tecnologia a LED “coast-to-coast”. Non mancano le modanature dei passaruota più larghe su cerchi in lega da 19 o 20” di diametro, così come la tonalità nera per i mancorrenti del tettuccio e per le cornici dei finestrini, associati a specchi laterali in tinta con la griglia all’avantreno.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il focus sulla sportività si è soffermato sui sedili in Alcantara e tessuto, sulla pedaliera in alluminio e sulla tecnologia a disposizione del guidatore, che potrà contare su un sistema infotainment con monitor centrale touchscreen da 9,2” comprensivo di assistente vocale, sistema di avviamento keyless, cruise control adattivo, frenata d’emergenza e assistenza al parcheggio.

Le novità della Seat Tarraco FR, tuttavia, non sono finite qui: i tecnici del marchio spagnolo l’hanno costruita con un setup del telaio specifico, voluto per aumentarne la stabilità in curva: questo è stato possibile grazie al miglioramento dell’Adaptive Chassis Control, che va a modificare il feeling allo sterzo e quello che si percepisce con la trazione integrale 4Drive attivata. A livello di motori, invece, la Tarraco FR potrà contare al lancio su due unità TDI da 2.0 Litri di cilindrata con potenze di 150 e 200 cavalli: il primo è abbinabile al cambio manuale a sei marce oppure a quello automatico DSG a sette rapporti, mentre il secondo potrà contare solo su quest’ultimo e sulla trazione integrale.

Motori Seat Tarraco FR

Per quanto riguarda i propulsori TSI a benzina, invece, la gamma della Seat Tarraco FR sarà composta dall’1.5 da 150 cavalli e da quello da 190 cavalli, entrambi abbinabili con le relative trasmissioni proprio come appena specificato per le unità diesel. Nel 2021, inoltre, arriverà anche la versione ibrida plug-in, equipaggiata con un 1.4 TSI assieme a un propulsore elettrico e a una batteria agli ioni di litio da 13 kWh, per una potenza complessiva di 245 cavalli e una coppia massima di 400 Nm. L’autonomia? Circa 50 km nella modalità full electric. Passando ai prezzi, Seat Tarraco FR partirà da 31.200 Euro per la versione più piccola dei TSI a benzina, per raggiungere quota 46.700 Euro per l’unità diesel più potente da 200 cavalli.