Seat Tarraco Xperience: novità dentro e fuori per il SUV a 5 o 7 posti

L’allestimento Xperience di Seat Terraco si caratterizza per la calandra e mancorrenti cromati, cerchi in lega da 20” (su richiesta) e i sedili rivestiti in Dinamica

Seat continua a espandere la varietà di gamma prodotto offrendo nuove versioni in ottica di rispondere alle esigenze e necessità dei propri clienti. Tarraco include ora la versione Xperience che va a completare l’offerta dei SUV della della famiglia.

Seat Tarraco Xperience: le caratteristiche

Seat Tarraco Xperience unisce stipe e personalità. All’esterno, il SUV si caratterizza per i nuovi cerchi da 20″ Supreme Machined Nuclear Grey insieme alla griglia frontale e i mancorrenti cromati che conferiscono al SUV un’immagine più robusta. Gli interni sono stati completamente rivisti. Nell’abitacolo, si possono apprezzare i nuovi interni rivestiti in Dinamica, un tessuto in microfibra che combina resistenza ed estetica, sarà presente sia sui rivestimenti dei sedili in tonalità grigio/verde scuro (in combinazione a degli inserti in similpelle PVC) che sui pannelli porta anteriori; inoltre, le nuove cuciture decorative sul bracciolo centrale e sui poggia braccio delle portiere in colore Dark Silver conferiscono all’abitacolo uno stile più ricercato.

Infine, il battitacco ora è illuminato con la scritta Xperience. L’introduzione della nuova versione Xperience anche su Tarraco completa l’offerta sull’intera gamma dei SUV SEAT, già disponibile su Arona e Ateca. La nuova versione andrà a sostituire la versione Xcellence. Seat Tarraco Xperience viene progettata e sviluppata a Martorell, nei pressi di Barcellona, dove l’azienda ha la propria sede, mentre la produzione inizierà a partire da luglio nello stabilimento di Wolfsburg (Germania). La nuova versione del SUV per famiglie di SEAT sarà disponibile nelle versioni 5 o 7 posti.