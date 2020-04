Skoda dona 100 Octavia per la lotta al Coronavirus

Skoda, il principale automotive partner delle istituzioni e del sistema sanitario, ha deciso di donare 100 nuova Octavia 2.0 TDI Style a varie associazioni sul territorio della Repubblica Ceca come ospedali e organizzazioni non governative per valore commerciale di oltre 3 milioni di euro

Skoda ha deciso di incrementare il proprio contributo alla lotta al Coronavirus donando 100 nuove Octavia a organizzazioni mediche e sociali in Repubblica Ceca. Questa iniziativa si aggiunge alla creazione di respiratori FFP3 e alla produzione di visiere protettive, entrambi stampati in 3D nelle strutture di Sviluppo Tecnico dell’azienda. Il reparto logistico del brand boemo è impegnato nel supporto alla distribuzione di dispositivi di protezione, mentre parte del personale dell’Azienda sta contribuendo alla creazione di mascherine per il viso.

Skoda: la generosità nella lotta al coronavirus non conosce limiti

La lotta alla pandemia di Coronavirus vede Skoda sempre più coinvolta. La Casa boema, che è il principale automotive partner delle istituzioni e del sistema sanitario, ha deciso di donare 100 nuova Skoda Octavia 2.0 TDI Style (che hanno un valore commerciale di 85 milioni di Corone Ceche, oltre 3 milioni di euro) a varie associazioni sul territorio della Repubblica Ceca come ospedali, servizi sociali, organizzazioni non governative e case di cura. La donazione avverrà a maggio. “Durante questa pandemia ci stiamo impegnando a dare un aiuto veloce, semplice ed efficace. Vogliamo supportare tutti coloro che in questi momenti hanno bisogno di spostarsi con urgenza donando 100 OCTAVIA a organizzazioni sociali e alla sanità. La nostra responsabilità come Azienda si estende ben al di là dei nostri cancelli. Oggi, affrontando la crisi, questo concetto è ancora più vero“, ha detto Bernhard Maier, CEO di Skoda.

Questa, però, non è l’unica iniziativa della casa: A Mladá Boleslav, sede di Skoda, è iniziata la produzione di visiere protettive che i reparti di produzione e logistica, con il supporto di Prusa Research, stanno distribuendo agli ospedali. Dall’inizio dell’emergenza, sono già state consegnate oltre 14.600 visiere. Inoltre, sono state destinate al supporto dei servizi sociali nelle aeree dove hanno sede gli stabilimenti oltre 10 milioni di Corone (circa 370.000 euro).