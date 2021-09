Skoda Enyaq Coupé iV: elegante, sportivo ed elettrico

Skoda Enyaq Coupé iV è disponibile con con tre motorizzazioni: Enyaq Coupé iV 60 ed Enyaq Coupé iV 80, entrambe a trazione posteriore, oppure Enyaq Coupé iV 80x, a trazione integrale. Le linee degli esterni sono moderne e sportive, per gli interni sono stati utilizzati anche materiali di recupero

Forte del successo ottenuto da Enyaq iV, Skoda aggiunge alla gamma del suo SUV 100% elettrico una variante a quattro porte caratterizzata da un elegante posteriore inclinato: Skoda Enyaq Coupé iV che mettere ai disposizione dei cliente due batterie e tre motorizzazioni, trazione posteriore o integrale e un pagliaio moto capiente.

Skoda Enyaq Coupé iV: le caratteristiche

Skoda Enyaq Coupé iV si caratterizza per il suo design, ancora più emozionale di quello della variante SUV. Il tetto panoramico in vetro, parte della dotazione di serie, scende gentilmente dal montante centrale verso il retro del veicolo. Con una lunghezza di 4.653 mm e un’altezza di 1.617 mm, il coupé è quattro millimetri più lungo di Enyaq iV e un millimetro più alto. I due modelli presentano larghezza (1.879 mm) e passo (2.765 mm) identici e il bagagliaio da 570 litri del coupé è di poco inferiore a quello da 585 litri del SUV. I grandi cerchi in lega da 19 o 21 pollici enfatizzano l’estetica potente. I fari Full LED Matrix (opzionali) sono composti da 24 LED, che possono essere controllati individualmente e che permettono al conducente di tenere gli abbaglianti sempre accesi senza abbagliare le auto che arrivano in senso opposto.

Anche i fari posteriori Full LED sono opzionali e presentano un design cristallino. Gli indicatori di direzione dinamici e sono caratterizzati dalla forma a C tipica del brand. È disponibile in opzione anche la Crystal Face, con 131 LED che illuminano i listelli verticali e orizzontali dell’accattivante calandra Skoda. I moduli LED dei fari Full LED Matrix per abbaglianti e anabbaglianti creano un effetto animato di benvenuto.

All’interno si può apprezzare l’ambiente accogliente e familiare della configurazione base Design Selection Loft. Nella configurazione Lodge Selection, i rivestimenti dei sedili sono composti al 40% di lana vergine naturale con marchio di qualità Woolmark Company e al 60% di poliestere (ogni rivestimento riutilizza 318 bottiglie PET riciclate). I rivestimenti in pelle color cognac della Selection ‘ecoSuite’ sono bruniti attraverso un processo ecologico e sostenibile, utilizzando estratti di foglie di ulivo, senza l’uso di prodotti chimici. Lo schermo touchscreen centrale da 13 pollici è il centro degli interni. Può essere personalizzato e permette l’accesso al sistema di infotainment e a tutte le funzioni del veicolo. Con una diagonale di 5,3 pollici, il Digital Cockpit tiene informato il guidatore sugli aspetti più importanti, quali velocità, dati di guida, navigazione e sistemi di assistenza attivi. L’head-up display opzionale proietta ulteriori informazioni sul parabrezza senza che il conducente debba distogliere lo sguardo dalla strada. Il vasto equipaggiamento di serie comprende Climatronic bizona, sistema di avviamento keyless KESSY GO e illuminazione d’ambiente LED.

La vettura è disponibile con tre motorizzazioni: Enyaq Coupé iV 60 ed Enyaq Coupé iV 80, entrambe a trazione posteriore, oppure Enyaq Coupé iV 80x, a trazione integrale. Le batterie sono inserite nel pianale della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Enyaq Coupé iV 60 monta una batteria agli ioni di litio con una capacità di 62 kWh, di cui 58 kWh netti. Il motore elettrico produce 132 kW di potenza. Anche Enyaq Coupé iV 80 ha la trazione posteriore e una motorizzazione elettrica da 150 kW di potenza. In Enyaq Coupé iV 80x, una medesima batteria da 82 kWh alimenta anche un secondo motore elettrico da 80 kW sull’asse anteriore, fornendo così al veicolo la trazione integrale. In sinergia, i due motori elettrici raggiungono una potenza di 195 kW. Se alimentata in corrente alternata fino a 11 kW la ricarica del nuovo coupé può essere completata nel giro di sei o otto ore, ma l’auto può essere ricaricato anche presso le stazioni di ricarica veloce a corrente continua con una potenza fino a 125 kW.

“Skoda Enyaq iV è stata accolta ottimamente a livello internazionale. L’auto è stata molto apprezzata dai nostri Clienti e abbiamo già raccolto circa 70.000 ordini. All’inizio del 2022, faremo il bis con Skoda Enyaq Coupé iV: questa variante del SUV elettrificato è ancora più emozionale e presenta un design molto innovativo, posizionandosi al top della gamma del modello“, ha dichiarato Thomas Schafer, CEO di Skoda.