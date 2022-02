Skoda Enyaq Coupé iV: il SUV elettrico da 545 km di autonomia

Al fianco della Skoda Enyaq "normale" oggi debutta ufficialmente la versione Coupé, SUV del brand low cost del Gruppo Volkswagen dalle linee più aggressive e con quattro tipologie di powertrain

Ad alcuni mesi di distanza dalla nostra anticipazione, il marchio Skoda porta oggi all’esordio la Enyaq Coupé iV che rappresenta, a tutti gli effetti, la versione più sportiva della già conosciuta Enyaq presentata nel 2020. La piattaforma sulla quale si appoggia è sempre la stessa (la modulare MEB), ma su questa è costruita una carrozzeria dalle linee più slanciate e dall’aerodinamica più raffinata, che ora raggiunge il valore Cx pari a 0,234 grazie alla presenza dei cerchi dal particolare disegno (da 19 fino a 21”) e del lunotto posteriore inclinato con cristallo panoramico oscurato di serie.

Il risultato ottenuto la rende ancora più elegante senza andare a pregiudicare le dimensioni e l’abitabilità di bordo: lunga 4,65 metri, larga 1,87, alta 1,62 e con un passo di 2,76 metri (lo stesso della Enyaq iV), la Coupé mette a disposizione un bagagliaio dalla capacità di 570 Litri e una plancia praticamente identica a quella della sua “sorella”, con tanto di digital cockpit da 5,3” con head-up display (opzionale) e schermo touchscreen dell’infotainment da ben 13 pollici.

Per i rivestimenti la nuova Skoda Enyaq Coupé iV segue l’andamento dei due allestimenti disponibili in gamma, chiamati Sportline e RS: di serie è disponibile il pacchetto Loft nelle tonalità grigio e nero, mentre a richiesta si può passare a quelli denominati Lounge, Suite ed EcoSuite, che si differenziano per l’utilizzo di materiali eco-sostenibili in pelle sintetica e microfibra. Per la Sportline, poi, sono previsti i sedili in Tecnofibra e i dettagli specifici in carbon-look, mentre per l’ancora più aggressiva RS si potranno scegliere i pacchetti RS Lounge e RS Suite.

Dal punto di vista del design estetico poco cambia rispetto alla Enyaq “normale”, mentre in fatto di motorizzazioni la Coupé propone sostanzialmente quattro versioni di powertrain a potenza crescente: si parte dalla 60 iV da 132 kW e 310 Nm di coppia massima per passare alla 80 iV (150 kW e 310 Nm), che diventa successivamente 80x iV a trazione integrale con doppia unità motrice (195 kW e 425 Nm). Al top della gamma, invece, spicca l’ultra-prestazionale RS iV da 220 kW e 460 Nm, abbinata sempre alla trazione integrale e al pacco batterie più potente da 82 kWh che assicura un’autonomia con la singola ricarica di 545 km (ciclo WLTP).

Le versioni 60 iV e 80 iV, invece, sono equipaggiate con il battery pack da 62 kWh, che però eredita la stessa possibilità di ripristino dell’energia presso le colonnine ultra-rapide: dal 10 all’80% si passa in soli 29 minuti, mentre tramite wallbox a corrente alternata (fino a 11 kW) servono dalle 6 alle 8 ore.