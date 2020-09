Skoda Enyaq iV: il SUV elettrico che non c’era

Skoda Enyaq iV è stato sviluppato sulla piattaforma modulare MEB di Volkswagen; viene proposto con due motorizzazioni, tre formati di batteria e cinque varianti di potenza da 148 a 306 CV. L’autonomia nel ciclo WLTP arriva fino a 510 km

Con l’arrivo del nuovo Enyaq iV, Skoda fa un ulteriore passo in avanti nella strategia propria strategia di elettrificazione. Il SUV è il primo modello di serie della casa automobilistica boema sviluppato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen e combina trazione posteriore o integrale con una autonomia che raggiunge i 510 km nel ciclo WLTP. Scopriamolo insieme.

Skoda Enyaq iV: le caratteristiche

Skoda Enyaq iV si caratterizza per il suo stile energico e dinamico, fatto di linee scultoree e proporzioni equilibrate, che si riflettono anche negli spazi estremamente ampi. Il nuovo Enyaq iV è lungo 4.649 millimetri, largo 1.879 millimetri e alto 1.616 millimetri. Il passo di 2.765 millimetri e l’assenza del tunnel centrale lo rendono estremamente spazioso e con ampio spazio per le ginocchia nei sedili posteriori. Il bagagliaio ha una capacità di 585 litri. Il diametro dei cerchi varia tra i 18” e i 21’’. La nuova Crystal Face è dotata di una funzione animata Coming/Leaving Home, che insieme ai moduli LED degli abbaglianti e gli anabbaglianti, ai fari full LED Matrix e alle luci diurne riproduce un effetto di benvenuto. Anche i fari posteriori full LED comprendono un’area cristallina che, in combinazione con gli indicatori di direzione dinamici, dà vita a una funzione animata Coming/Leaving Home, che si attiva quando il veicolo viene aperto o chiuso in condizioni di visibilità ridotta. Per quanto riguarda gli interni, i designer di Skoda hanno dato sfogo alla fantasia, creando soluzioni e abbinamenti davvero originali.

I rivestimenti dei sedili scelti per la Design Selection Lodge sono composti per il 40% da lana vergine testata da organismi indipendenti e certificata in base ai rigidi requisiti imposti dalla Woolmark Company. I sedili, inoltre, hanno ricevuto il marchio Wool Blend Performance, riservato ai prodotti contenenti una percentuale di lana vergine compresa tra il 30 e il 49,9%. Il restante 60% del tessuto dei rivestimenti è invece poliestere ottenuto da bottiglie di plastica riciclate. La pelle color cognac della Design Selection ecoSuite è prodotta secondo principi di elevata sostenibilità. Il moderno sistema di infotainment si basa su una piattaforma modulare di ultima generazione e offre numerose funzioni innovative con supporto online. Elemento principale del sistema è il display touch screen indipendente da 13” che risponde ai gesti dell’utente e può essere utilizzato anche con Laura, l’assistente vocale di Skoda. Il conducente riceve le informazioni principali attraverso il nuovo Digital Cockpit da 5,3” con quattro diverse modalità di visualizzazione e oggi ancora più facile da utilizzare attraverso il volante multifunzione. La Skoda Connect App permette di controllare agilmente da remoto i processi di ricarica della batteria e la preclimatizzazione dell’abitacolo.

Skoda Enyaq iV segna un ulteriore step in avanti verso il concetto di e-mobility che tanto sta a cuore alla casa boema. La vettura è dotata di un sistema di trazione completamente nuovo e sfrutta le potenzialità della piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen caratterizzata dalla cosiddetta architettura a skateboard, che prevede l’installazione della batteria nel sottoscocca, per ottimizzare gli spazi. Sono tre formati di batteria e cinque le varianti di potenza che vanno dai 148 ai 306 CV, con due tipi di trazione, posteriore o integrale per soddisfare ogni tipo di esigenza. L’autonomia arriva fino a 510 km nel ciclo WLTP. Presso le stazioni di ricarica a corrente continua con una potenza corrispondente, la batteria da 82 kWh (con una capacità netta di 77 kWh) si ricarica dal 5 all’80% in soli 38 minuti. A casa, è possibile ricaricare comodamente Enyaq iV con le wallbox a corrente alternata fino a 11 kW di energia, e il processo dura dalle sei alle otto ore in base al formato della batteria. ENYAQ iV è dotato inoltre di un caricatore universale iV specifico, adatto a tutte le prese di ricarica.

Con i suoi numerosi sistemi di assistenza e fino a nove airbag, Enyaq iV offre altissimi livelli di sicurezza attiva e passiva, tra Collision Avoidance, che aiuta il conducente in caso di collisione imminente con un pedone, un ciclista o un altro veicolo rafforzando attivamente il momento sterzante, per evitare l’impatto grazie a una manovra di sterzo controllata; Travel Assist che comprende le funzioni di Adaptive Cruise Control, Adaptive Lane Assistant con rilevamento dei cantieri, Traffic Jam Assist ed Emergency Assist. Per facilitare ulteriormente il parcheggio è stato migliorato il sistema di assistenza al parcheggio, che già controllava le manovre di entrata e uscita nei parcheggi longitudinali e trasversali. A un livello di configurazione intelligente più avanzato, il sistema di assistenza può anche frenare automaticamente ed evitare collisioni con pedoni e oggetti. Enyaq iV è il primo modello Skoda dotato di Head-up display con tecnologia di realtà aumentata, che suddivide le informazioni in due campi di visualizzazione.

In un campo ravvicinato bidimensionale, situato sul parabrezza in corrispondenza dell’area visiva più prossima al conducente, oltre alla velocità attuale e ai segnali stradali, vengono visualizzate anche informazioni dei sistemi di assistenza e indicazioni di navigazione. L’area di proiezione per la realtà aumentata è invece più grande e si trova più in alto sul parabrezza, nel campo visivo del conducente. È orientata verso la strada davanti al veicolo, in cui proietta simboli più grandi come frecce di direzione legate alle indicazioni di navigazione e l’attività dell’Adaptive Lane Assistant o del cruise control adattivo; inoltre vi compaiono segnali stradali o avvertimenti. La posizione del campo di visualizzazione sul parabrezza, la selezione e il colore delle indicazioni e la luminosità sono regolabili attraverso il menu del sistema di Infotainment.