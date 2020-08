Skoda Enyaq iV: interni di design e in materiali ecosostenibili

Gli interni di Skoda Enyaq iV, il primo SUV completamente elettrico della casa automobilistica boema, prendono spunto dagli ambienti abitativi moderni e per la loro realizzazione è stata fatta una netta certa di campo, favorendo materiali naturali, riciclati e prodotti in modo sostenibile

Skoda Enyaq iV è il primo veicolo della casa boema a essere basato sulla piattaforma modulare elettrificata (MEB) e verrà presentato ufficialmente il prossimo mese di settembre, ma già trapela quale immagine degli interni, ispirati agli ambienti abitativi moderni e realizzati utilizzando materiali naturali, riciclati e prodotti in modo sostenibile.

Skoda Enyaq iV: interni da ammirare

Gli interni di Skoda Enyaq iV, il primo SUV completamente elettrico della casa automobilistica boema, prendono spunto dagli ambienti abitativi moderni e per la loro realizzazione è stata fatta una netta certa di campo, favorendo materiali naturali, riciclati e prodotti in modo sostenibile. Norbert Weber, Responsabile dell’interior design di Skoda, spiega così questa scelta. “Enyaq iV beneficia del lungo interasse della piattaforma MEB che, rispetto alle sue dimensioni, offre un interno eccezionalmente spazioso. A questo si aggiunge anche la presenza del pianale piatto, sprovvisto del tunnel centrale che troviamo nei veicoli con motore a combustione. Abbiamo utilizzato questa caratteristica concettuale per rendere l’abitacolo visivamente ancora più spazioso e per creare una sensazione di spazio ancora maggiore. Ne è un esempio la nuova plancia, disposta su più livelli“.

“Il nuovo concetto di design di Enyaq iV combina spaziosità e un ‘feeling da lounge’. Al posto delle conosciute versioni e delle numerose opzioni aggiuntive, per Enyaq iV offriamo per la prima volta le nostre nuove Design Selection che ricordano gli ambienti abitativi moderni, con colori e materiali perfettamente coordinati tra loro – ha aggiunto -. Proponiamo inoltre diversi pacchetti con diverse opzioni strutturate seguendo vari temi; alcune opzioni saranno disponibili per tutti i modelli. In questo modo possiamo proporre ai Clienti scelte chiare e semplici, ma indiscutibilmente uniche. Il tunnel centrale ha offerto numerose possibilità. Nella parte anteriore abbiamo utilizzato questo spazio per un ulteriore vano di stoccaggio disposto sotto la consolle centrale, che è strutturata su più livelli. Grazie al lungo interasse, i passeggeri posteriori beneficiano sia dello spazio supplementare davanti al sedile centrale sia di quello per le gambe, eccezionalmente generoso per i sedili su entrambi i lati. Inoltre #enyaqiv offre un vano bagagli da 585 litri. Innovativo lo schermo centrale da 13 pollici e il nuovo Head-up Display, disponibile anche in realtà aumentata, e sostenibile perché utilizza materiali naturali e riciclati“.