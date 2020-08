Skoda ENYAQ iV: le nuove immagini teaser del SUV elettrico

Nell'attesa della presentazione ufficiale, Skoda ha pubblicato dei nuovi bozzetti che rivelano il design del suo nuovo SUV a zero emissioni, la ENYAQ iV

Manca circa una ventina di giorni all’unveiling ufficiale del 1° settembre, quando Skoda presenterà il suo primo SUV dotato di motore a zero emissioni che le permetterà di confermare il suo impegno nel mondo dell’elettrificazione. Il suo nome? ENYAQ iV, un modello che gioca le sue carte sul linguaggio emozionale del proprio design come già avvenuto con Scala, Kamiq e la nuova Octavia di quarta generazione.

Rispetto a queste, tuttavia, la nuova ENYAQ iV si distinguerà per proporzioni del tutto inedite, dal frontale corto e dalla linea del tettuccio allungata: l’aspetto generale conferirà un forte senso di robustezza, enfatizzato anche dall’elevata altezza da terra, dalle ruote di grandi dimensioni e da un abitacolo particolarmente spazioso. Nonostante ciò, la carrozzeria sarà allo stesso tempo slanciata e fortemente improntata all’efficienza aerodinamica, come testimoniato dal Cx con valore di 0,27. Le superfici illuminate e i suoi elementi cristallini, caratteristici del suo design, sono inoltre state scelte traendo ispirazione dall’arte dei cristalli di Boemia, il che dona a questo a SUV un look davvero dinamico ed elegante.

Tra le sue altre caratteristiche, la Skoda ENYAQ iV potrà contare anche su una calandra di nuova generazione, rivista con listelli verticali al posto della classica griglia presente su altri modelli del brand ceco, oltre che da fari full LED Matrix e luci di marcia diurne capaci di creare una firma luminosa che attraversa tutto il frontale della vettura. Costruita sulla piattaforma modulare elettrificata Made in Skoda (MEB), la ENYAQ iV offrirà un interasse parecchio lungo e un pianale piatto dove troverà spazio il pacco batterie, che ha reso possibile ingenti modifiche agli sbalzi anteriore e posteriore. Questo SUV, in ogni caso, rimarrà un veicolo particolarmente adatto ai lunghi viaggi in famiglia, capace di combinare agilità, versatilità e facilità di utilizzo (anche nel quotidiano). Per tutte le sue altre peculiarità, basterà aspettare ancora qualche settimana.