Skoda Fabia Monte Carlo: la berlina ad assetto sportivo sarà presto disponibile

La Casa automobilistica boema ha ufficializzato l'arrivo della Skoda in versione sportiva Monte Carlo con alcuni bozzetti teaser

Presentata nel mese di maggio 2021, la Nuova Skoda Fabia ha debuttato nel nostro Paese con quattro motorizzazioni e in due soli allestimenti, chiamati Ambition e Style. Dal 2011, tuttavia, la berlina della Casa boema è presente sul mercato anche nella versione sportiva Monte Carlo, che non mancherà di arricchire entro qualche mese il listino della quarta generazione attualmente disponibile nei concessionari.

Come anticipazione del suo esordio ufficiale, il marchio Skoda ha voluto pubblicare alcuni bozzetti teaser, mostrando tutte le possibili modifiche che la Fabia Monte Carlo 2022 porterà in dote. La più evidente è la presenza della carrozzeria di colore rosso con tettuccio, griglia anteriore, calotte degli specchietti retrovisori e cornici dei finestrini in nero a contrasto, a cui si affiancano le minigonne e le prese d’aria frontali ridisegnate, un più pronunciato diffusore posteriore con spoiler sul lunotto e i bellissimi cerchi in lega con disegno a cinque razze sdoppiate.

Molto interessante anche lo sketch che rappresenta l’abitacolo, imperniato sull’alternanza del colore nero di base con diverse finiture in rosso sulla plancia in carbon-look e sulle maniglie interne delle portiere. I sedili, ovviamente a caratterizzazione sportiva, hanno i poggiatesta integrati mentre il volante, a tre razze, è in pelle proprio come il freno a mano e la leva del cambio.

L’opera sarà completata dai numerosi badge specifici identificativi di questo allestimento e dalla grafica dedicata nelle schermate del sistema infotainment. Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, Skoda non ha anticipato praticamente nulla quindi non sappiamo per quali motorizzazioni sarà disponibile l’allestimento Monte Carlo della Fabia. Fortunatamente lo scopriremo nel giro di qualche mese…