Skoda Fabia Monte Carlo: la top di gamma è un elogio alla sportività

La quarta generazione della Skoda Fabia accoglie la versione Monte Carlo, caratterizzata da un look molto più sportivo sia sulla carrozzeria che nell'abitacolo

Nel giro di nemmeno due settimane dal rilascio delle prime informazioni, la Skoda Fabia Monte Carlo è stata ufficialmente presentata al pubblico: la quarta generazione della berlina boema ora accoglie la sua versione più sportiva e aggressiva, il cui nome era stato introdotto già nel 2011 per celebrare le vittorie ottenute nella famosa competizione di rally internazionale.

Le differenze con gli altri allestimenti (Ambition e Style) sono percepibili sia sulla carrozzeria che all’interno dell’abitacolo: fuori, infatti, la Skoda Fabia Monte Carlo si caratterizza per i paraurti (anteriore e posteriore) ridisegnati e per i dettagli neri che impreziosiscono la calandra anteriore, il diffusore e i cerchi in lega (Procyon da 17” oppure da 18”), a cui si aggiungono i badge specifici sui passaruota e i vetri oscurati.

All’interno l’aura di sportività della Skoda Fabia Monte Carlo è confermata dai sedili (ovviamente sportivi) con poggiatesta integrato e dal volante multifunzione a tre razze, che nel caso della versione con cambio automatico DSG dispone anche dei paddle shift per il cambio marcia. I rivestimenti sono prevalentemente di colore nero e sono rifiniti da dettagli rossi sulla plancia, intorno alla console centrale e sulle maniglie delle portiere. A questi si aggiungono alcuni elementi in carbon-look, vale a dire i braccioli all’anteriore e la parte inferiore della plancia.

La dotazione digitale, invece, è sostanzialmente la stessa di quella già vista sulla Fabia “normale”: presente all’appello il digital cockpit da 10,25” (con schermate dedicate) e l’infotainment Bolero con schermo touchscreen da 8” (sostituibile opzionalmente con il sistema Amundsen da 9,2”), comprensivo di eSIM, aggiornamenti OTA e navigatore con informazioni in tempo reale sul traffico e sul meteo.

Niente “surplus” di potenza, tuttavia, in fatto di motorizzazioni: la nuova Skoda Fabia Monte Carlo ripropone infatti la stessa gamma di propulsori che già conosciamo e che include l’1.0 MPI da 80 cavalli e i due 1.0 TSI da 95 e da 110 CV – quest’ultimo abbinabile al cambio manuale a sei marce o in alternativa all’automatico DSG a doppia frizione e sette rapporti.

L’ultimo tocco di sportività è infine dato dall’affinamento della piattaforma MQB-A0, irrigidita con molle specifiche e con un assetto ribassato di 15 mm. Prezzi e disponibilità? Al momento il marchio Skoda non ha ufficializzato nulla, ma ci aspettiamo che la Fabia Monte Carlo sarà disponibile nei concessionari a partire dai prossimi mesi primaverili.