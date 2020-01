Skoda Octavia RS 2020: arriva la versione ibrida plug-in

Skoda ha annunciato il lancio della sua prossima RS: a 20 anni di distanza dalla prima versione, sarà nuovamente la Octavia a raccoglierne l'eredità, in versione ibrida plug-in

RS: due lettere che sprigionano passione in tutti i fan del marchio Skoda e che sono comparse per la prima volta più di 45 anni fa, quando nel 1975 venne presentata la 130 RS specificamente pensata per l’utilizzo in pista. La prima “Rally Sport” di serie, invece, arrivò nel 2000: era la Octavia RS, versione derivata da quella da WRC che partecipò al Campionato del Mondo di Rally, dotata da un 1.8 Litri Turbo da 180 cavalli e disponibile sia come berlina che nel modello station wagon.

E’ poi stato il turno della Fabia RS con motore 1.9 TDI da 130 cavalli (successivamente portati a 180 cavalli) e della Kodiaq RS, primo SUV sportivo del marchio che detiene tuttora il record di categoria del Nurburgring Nordschleife in 9’29”840.

A vent’anni di distanza dalla prima versione, la Octavia raccoglierà nuovamente l’eredità del marchio Skoda: la quarta generazione delle vetture RS ceche, infatti, sarà presentata al prossimo Salone di Ginevra (3-15 marzo), in un inedito modello iV che contraddistingue le ibride di questo brand. La prossima Octavia RS, quindi, sarà equipaggiata con una motorizzazione ibrida plug-in per la prima volta nella storia: una vera rivoluzione che vedremo nei dettagli all’inizio di marzo, visto che al momento Skoda non ha voluto rilasciare altre informazioni. Non ci resta che attendere…