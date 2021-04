Skoda Octavia SportLine 2021 a maggio nelle concessionarie

Skoda Octavia SportLine 2021 verrà proposta con un'ampia scelta di motorizzazioni. Il carattere sportivo della vettura è sottolineato dai dettagli esterni e interni. Completo il pacchetto tecnologico di assenza alla guida

Manca sempre meno all’arrivo nelle concessionarie della nuova Skoda Octavia SportLine, la berlina dal carattere fortemente dinamico che va a inserirsi in un livello intermedio del catalogo del brand boemo. Per poterla fare vostra dovrete aspettare il mese di maggio.

Skoda Octavia SportLine 2021: le caratteristiche

Sportline è il nuovo allestimento che va ad arricchire la gamma Skoda Octavia. Si tratta di una sorta di livello intermedio che va inserirsi nei quattro modelli già esistenti Ambition, Executive, Style e RS (top di gamma). L’allestimento Sportline era già stato declinato su altri modelli Skoda e adesso debutta anche sulla nuova Octavia. Sono diverse le motorizzazioni tra cui scegliere: si va dal turbodiesel 2.0 TDI da 115 cavalli al propulsore benzina da 1.5 litri mild hybrid e 150 cavalli di potenza massima, passando per il bifuel a metano Skoda Octavia G-Tec da 130 cavalli, diesel 2.0 TDI da 150 e 200 cavalli, senza dimenticare la soluzione ibrida plug-in da 204. A livello estetico la Skoda Octavia SportLine si caratterizza per i dettagli nero lucido che impreziosiscono la calandra, il paraurti e le calotte degli specchietti. Non poteva mancare un filo di cromatura, soluzione adottata per il lettering Skoda.

I cerchi possono essere scelti con vari disegni e dimensioni che vanno dai 17 pollici con finitura lucida (di serie) fino al 19 pollici Taurus (specifici dell’allestimento Octavia Sportline), passando per i 18 pollici Vega. Il carattere sportivo della vettura è sottolineato anche nell’abitacolo come, ad esempio, dai sedili con appoggiatesta integrato e rivestimento in tessuto ThermoFlux traspirante. Il volante sportivo multifunzione a tre razze, dotato di badge SportLine, è di serie mentre il controllo dell’assetto DCC, in grado di modificare tra gli altri anche la rigidità degli ammortizzatori, è optional. Il pacchetto tecnologico e di assenza alla guida è completo e prevede il sistema Crew Protect Assistant, il Collision Avoid Assistant e il Turn Assistant. Skoda Octavia Sportline verrà commercializzata a partire dal mese di maggio.