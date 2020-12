Il marchio Skoda amplia l'offerta della station wagon Octavia con la versione 4x4 e motore 2.0 TDI EVO da 150 cavalli, spinto fino a 200 CV negli allestimenti Scout e RS

Dopo le ottime impressioni che abbiamo avuto nel test drive effettuato durante il mese di luglio, Skoda è tornata a sorprenderci ampliando la gamma della Octavia Station Wagon: la familiare del marchio boemo è arrivata in Italia in una specifica versione a trazione integrale 4×4, abbinata al cambio automatico DSG a sette rapporti e a un inedito motore quattro cilindri turbo-diesel 2.0 TDI EVO da 150 cavalli (200 nella variante più potente) e 360 Nm di coppia massima.

Un’unità che sarà disponibile esclusivamente sulla Octavia Wagon e in tutti gli allestimenti previsti dal listino: Executive, Style, Scout (con assetto rialzato in stile SUV) e RS dal tocco sportivo. Le sue prestazioni? La velocità massima arriva a 218 km/h, mentre lo scatto 0-100 è coperto in soli 8,5 secondi. Per quanto riguarda i consumi, invece, i dati rilevati nel ciclo di utilizzo WLTP sono pari a 4,8-6,0 L / 100 km, mentre le emissioni di CO2 si assestano tra 126,2 e 156, 4 g/km.

Come già affermato, la grande novità di questa versione della Octavia è tutta concentrata nella sofisticata trazione integrale con frizione a dischi multipli installata vicino all’assale posteriore: pesante 1 kg in meno rispetto alla passata generazione, questa tecnologia presenta anche una centralina elettronica in grado di ripartire in maniera intelligente la potenza tra avantreno e retrotreno, a seconda del tipo di terreno da affrontare e allo stile di guida del pilota. La ciliegina sulla torta sta nel fatto che la spinta può essere deviata fino all’85% sulla singola ruota, mentre quando non è necessaria viene automaticamente disattivata.

L’intero pacchetto, inoltre, verrà esteso anche all’allestimento Scout da off-road, provvisto di assetto rialzato, protezioni per il sottoscocca e un’estetica con paraurti specifici. Per vivere al meglio le proprie avventure in fuoristrada, inoltre, questa versione mette a disposizione una modalità dedicata per la guida su sterrato (comprensiva di Hill Descent Control) che va a tarare i vari parametri della vettura, dalla zone di cambiata al funzionamento del cambio DSG, dall’erogazione del motore alla già citata ripartizione di potenza tra gli assali. Prezzi e disponibilità della protagonista di questo articolo? La Skoda Octavia Wagon in versione 4×4 è già disponibile nei concessionari e con un prezzo di partenza di 35.000 Euro: per il listino completo, tuttavia, vi consigliamo di dare un’occhiata allo schemino qua sotto.

SKODA OCTAVIA STATION WAGON 4X4