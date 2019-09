La Skoda Scala Monte Carlo richiama i successi ottenuti dal brand nel famoso rally che si corre nel Principato. L'auto ha un equipaggiamento di serie molto completo che include i vetri posteriori oscurati, il tetto panoramico in cristallo e il lunotto esteso a cui si accompagna lo spoiler in colore nero

Il Salone di Francoforte, in programma dal 10 al 22 settembre, è la sede prescelta da Skoda per la presentazione della nuova Scala in versione Monte Carlo, che trae ispirazione dalla storia di successo del brand nelle competizioni rallistiche e sfoggia un’estetica immediatamente riconoscibile grazie agli elementi estetici neri che si accompagnano a interni specifici.

Skoda Scala Monte Carlo: com’è fatta

Il solo nome Monte Carlo richiama direttamente i successi ottenuti da Skoda nel famoso rally che si corre proprio nel Principato e caratterizza da anni le versioni più dinamiche dei modelli compatti del brand. Oliver Stefani, Head of Skoda Design, sottolinea che “Con la versione Monte Carlo abbiamo voluto porre ancora maggior enfasi sulla sportività e sul carattere dinamico di Scala. I dettagli in nero, i grandi cerchi in lega e il nome che evoca subito le competizioni sono stati pensati per attrarre un pubblico giovane che apprezza la sportività e il design”. Skoda Scala Monte Carlo è subito identificabile grazie ai nuovi elementi estetici in colore nero. Nel frontale sono evidenti tanto la nuova calandra in nero lucido quanto il rinnovato paraurti con appendici aerodinamiche. Per la prima volta è in nero anche il lettering Skoda sul portellone, mentre i cerchi in lega leggera hanno un design specifico e sono da 17″ di serie e da 18″ in opzione. Nere sono anche le calotte degli specchietti retrovisori e le minigonne che ornano le fiancate.

Skoda Scala Monte Carlo ha un equipaggiamento di serie molto completo che include i vetri posteriori oscurati, il tetto panoramico in cristallo e il lunotto esteso a cui si accompagna lo spoiler in colore nero. Specifico è anche il diffusore che rende più sportiva l’immagine del posteriore dell’auto. All’interno, riprende gli accenti sportivi della carrozzeria grazie a sedili specifici con appoggiatesta integrato e selleria dedicata. Il volante in pelle traforata è decorato con cuciture rosse, che si ritrovano anche sulla cuffia della leva del cambio e sul freno a mano. In colore rosso è anche l’illuminazione d’ambiente LED che di notte illumina la consolle centrale, il vano piedi e le portiere. Completano l’ambiente interno la pedaliera sportiva, il cielo dell’abitacolo nero e i tappetini dal disegno specifico.