Skoda Superb 2020: tutto quello che c’è da sapere sull’ammiraglia ceca

Skoda ha svelato al pubblico il primo bozzetto della rinnovata Superb, l’ammiraglia della casa ceca, che sarà svelata solamente alla fine di maggio in occasione del Campionato del Mondo di Hockey IIHF su ghiaccio che si svolgerà a Bratislava.

Skoda Superb: come sarà

La nuova Skoda Superb sarà caratterizzata da un frontale rivisto in cui spicca la nuova forma di gruppi ottici e fendinebbia insieme alla rinnovata calandra. Il posteriore metterà in evidenza il lettering Skoda al posto del tradizionale logo della freccia alata, in linea con la scelta fatta per Scala e Kamiq. Più in generale, l’idea costruttiva punta forte sulle ultime innovazioni in fatto di design, tecnologia e funzionalità, per questo il veicolo sarà contraddistinto da un’altra qualità complessiva, una dotazione di categoria superiore e tanto spazio a bordo per gli occupanti.

La storia del nome Superb risale al 1934, con la prima ammiraglia allora prodotta nella sede storica di Mladá Boleslav. Dal 1947, la produzione del modello fu spostata a Kvasiny, dove prosegue tutt’ora. La prima generazione Superb dell’era moderna è stata presentata nel 2001 ed è giunta negli anni alla terza generazione. Oggi Superb è un modello di ampio successo sui mercati internazionali sia tra i clienti privati sia tra le flotte aziendali e nell’aprile del 2017 ha raggiunto il traguardo del milione di esemplari prodotti. Dal 1993, il Brand boemo è Sponsor principale e Auto Ufficiale del Campionato del Mondo IIHF.

L’hockey su ghiaccio è uno dei pilastri nella strategia internazionale di sponsorizzazione Skoda. La rinnovata ammiraglia SUPERB sarà presentata in occasione del Mondiale 2019 che si svolgerà a Bratislava (Slovacchia) e che celebrerà la più lunga sponsorship nella storia di un campionato mondiale.