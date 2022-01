Sony Vision-S 02: la berlina elettrica diventa un SUV a sette posti

Al CES 2022 di Las Vegas il marchio Sony ha svelato il suo secondo progetto di auto elettrica: si tratta di un SUV con tre file di sedili

Sono passati due anni esatti dal suo primo prototipo di auto elettrica, quella Vision-S 01 poi utilizzata esclusivamente come test car per lo sviluppo dei sensori relativi alla guida autonoma e alla tecnologia 5G applicata alle vetture di produzione… che Sony, oggi, vuole evolvere in un modello di serie destinato a tutti gli effetti a rivoluzionare il mondo dell’automotive. Raccogliendo l’eredità del concept del 2020, la novità del colosso di Tokyo si chiama Vision-S 02 ed è stata presentata come da tradizione al CES di Las Vegas in veste di SUV elettrico ultra-tecnologico per le famiglie numerose.

Lungo 4,85 metri, largo 1,93 e alto 1,65, il Sony Vision-S 02 è costruito su un passo superiore ai tre metri e la sua estetica, osservando le immagini presenti in gallery, può essere vista come un’evoluzione diretta della precedente berlina Vision-S 01. La sua impostazione, tuttavia, è a “ruote alte” con cerchi aerodinamici da 20” e sospensioni a controllo elettronico, che aiutano a mantenere un assetto rialzato molto vicino a quello dell’avversaria Tesla Model X.

Anche l’abitacolo è ereditato dalla concept car presentata al CES del 2020: la plancia è dominata da un enorme schermo touchscreen ultra-wide diviso in tre porzioni (digital cockpit, display dell’infotainment e display del passeggero), mentre nelle due file posteriori sono i tablet installati a livello dei poggiatesta a permettere agli occupanti di gestire le funzionalità multimediali audio e video della vettura. Quest’ultime sono integrate attraverso la connettività 5G e l’intelligenza artificiale, mentre la sicurezza è garantita dalla suite di aiuti elettronici per la guida autonoma di Livello 2 (aggiornabili in futuro fino al 4).

La base tecnica, invece, prevede una powertrain a doppio motore elettrico (con trazione integrale) da 272 cavalli per asse, che raggiungono quindi un totale di 536 CV: si tratta della stessa dotazione della Vision-S 01, le cui prestazioni sono però influenzate da un maggior peso a secco (2.480 kg, +130 rispetto alla berlina) e da un’aerodinamica meno raffinata. I dati prestazionali? La velocità massima arriva a 180 km/h, mentre il tempo sullo 0-100 non è stato comunicato (alla pari delle specifiche del pacco batterie).

Rispetto al modello di due anni fa, rimasto essenzialmente allo stadio di prototipo, stavolta Sony sembra però maggiormente intenzionata ad approfondire la sua sperimentazione nel campo delle quattro ruote: la Vision-S 02, infatti, sarà al centro della nuova società Sony Mobility in via di formazione per la primavera del 2022, il cui scopo è quello di “esplorare un possibile ingresso nel segmento dei veicoli elettrici“. Che sia finalmente la volta buona?