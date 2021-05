LEGO Speed Champions 2021: un super garage in miniatura!

La collezione Lego Speed Champions è composta da repliche in miniatura di supersportive, fuoristrada e addirittura dragster: per ora è prevista solo l'uscita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma presto potrebbero arrivare anche in Italia

Le supercar o magari i fuoristrada per raggiungere luoghi estremi sono la vostra passione, ma i desideri si scontrano con le finanze? In vostro soccorso arriva Lego con la sua collezione Speed Champions 2021.

Lego Speed Champions 2021: la collezione completa

Speed Champions 2021 di Lego è una gamma allargata di vetture in scala che riproducono modelli iconici del mondo della quattro ruote. All’interno trovate davvero di tutto, dalle auto sportivo ai dragster passando per i fuoristrada. Tra i pezzi più interessanti di questo garage in miniatura c’è la replica della Koenigsegg Jesko, hypercar svedese che sarà possibile ricostruire in 280 pezzi e un po’ di pazienza. Non sarà l’originale, ma i cerchi in lega sono una chicca. A proposito di auto sportive, la collezione continua con la Toyota GR Supra che potete rendere cabrio grazie al tetto rimovibile. Lego McLaren Elva celebra la sportiva inglese in tutta la sua originalità.

In una collezione che si rispetti non poteva mancare un marchio mitico come Corvette: se siete amanti dei mattoncini colorati potrete scegliere addirittura tra la Corvette C8-R e la Chevrolet Corvette 1968. Altre auto vendute in coppia sono la Lego SRT Top Fuel Dragster insieme alla Dodge Challenger 1970 e Ford GT Heritage Edition insieme alla Ford Bronco R. I modellini hanno un costo che va dai 25 euro dei modelli singoli ai 70 dei “combo” ma per ora verranno commercializzate solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, in Italia dovrebbero arrivare solo nei prossimi mesi.