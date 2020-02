SPOTICAR di PSA vuole rivoluzionare il mercato usato con controlli e garanzie per tutte le marche

Lanciato in 11 paesi europei, arriva anche in Italia il marchio SPOTICAR di Groupe PSA, per l'usato di tutte le marche

Groupe PSA (ossia Peugeot, Citroen, Opel e DS che però è esclusa da Spoticar per la sua particolare identità premium) lancia sul mercato italiano SPOTICAR, un nome che racchiude le competenze dei marchi di Groupe PSA, focalizzando le opportunità che riguardano la commercializzazione di veicoli usati di qualunque marca.

Il network SPOTICAR riguarderà inizialmente tutta la rete di concessionari ed agenti PEUGEOT, CITROËN e OPEL. La professionalità della rete dei rispettivi marchi e gli accurati controlli che vengono effettuati sui veicoli usati, sono il risultato di una specifica preparazione per la rivendita, frutto di ben 100 punti di controllo: sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di inquinamento.

Spoticar sostituisce quindi Citroen Select, Opel Selection e Peugeot Occasioni con obiettivi molto importanti se pensiamo che il target 2021 è di raggiungere in Europa un milione di vendite usate di cui circa 100.000 in Italia dove oggi i brand del Gruppo arrivano circa a quota 40.000.

PSA, come ha spiegato senza giri di parole Gaetano Thorel, Direttore Generale Groupe PSA Italia, nel corso della confernza stampa è quello di sostenere la rete del Gruppo in questa fase di forte cambiamento verso l’elettrificazione che cambierà tutto ed anche le stesse marginalità dei Concessionari che dovranno puntare più sui servizi che sulle vendite del nuovo dichiarando che tutti i Dealer illuminati devono porsi come obiettivo di raggiungere almeno il rapporto di una auto venduta nuova ed una auto venduta usato arrivando quindi al rapporto 1:1 che consente alla loro struttura di rafforzarsi in una fase di forti mutamenti.

IL numero uno di Groupe PSA Italia ha anche ricordato che nel 2019 sono state vendute complessivamente 2.095.083 vetture nuove e ben 3.111.869 usate, ma di quest’ultime solo il 54% attraverso canali commerciali professionali come le Concessionarie, mentre il 46% pari ad oltre un milione e mezzo di vetture sono state vendute fra privati!

Questa esemplare rete di verifiche permette a SPOTICAR di proporre addirittura tre tipi di garanzie per veicoli con anzianità fino a 10 anni. La garanzia PREMIUM, attivabile per veicoli di età da 0 a 4 anni e con chilometraggio al momento della vendita non superiore a 100.000km; la garanzia ADVANCED per veicoli da 4 a 7 anni e con chilometraggio non superiore a 150.000Km e la garanzia ESSENTIAL attivabile sui veicoli da 7 a 10 anni con chilometraggio illimitato. Durante lo stesso periodo, i veicoli godono di una assistenza H24, in caso di guasto oppure incidente.

Garanzie importanti se pensiamo che fra privati vige la regola “vista e piaciuta” che significa che dopo aver pagato e fatto il passaggo di proprietà il compratore non può rivalersi sul venditore privato per qualsiasi cosa, mentre un Concessionario deve dare una garanzia minima di 12 mesi che Groupe PSA per l’usato più fresco porta a ben 48 mesi, un periodo ben superiore a quello garantito per le auto di nuova immatricolazione!

È poi prevista persino la formula “soddisfatti o rimborsati” SPOTICAR, che permette di sostituire l’usato acquistato entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla consegna del mezzo. La sostituzione riguarda un veicolo di pari categoria, cilindrata, energia e prezzo, fatto salvo l’ovvia verifica sulle condizioni della vettura di cui non si è soddisfatti. Senza dimenticare una interessantissima piattaforma digitale per la loro salute.

Spoticar e Europ Assistance offrono MyClinic, un innovativo sistema di monitoraggio della propria salute. In caso di un problema di salute grazie ad un algoritmo medico certificato basato su 750 diagnostiche di medicina generale il Cliente può fare un’autovalutazione dei propri sintomi oppure rivolgersi ad un medico specialista per chiedere un video consulto medico. MyClinic offre anche altri servizi come la “cartella salute” dove monitorare i propri parametri vitali e il “passaporto salute” traducibile in 10 lingue.

Il network non si limita a offrire vetture ai clienti privati: propone veicoli commerciali destinati a professionisti che possono usufruire di una garanzia estesa a 24 mesi, con chilometraggio illimitato ed assistenza H24 per lo stesso periodo.

La ricerca del veicolo usato avviene direttamente sul sito web SPOTICAR.IT, mentre il primo punto vendita è situato ovviamente a Milano in Via Gattamelata 41, sede storica del Gruppo e sono già oltre 50 le Concessionarie che stanno mettendo le insegne Spoticar sulle loro Concessionarie

Merita evidenziare che SPOTICAR diventa un brand autonomo del Gruppo PSA con tutta la sua struttura organizzativa con la missione di diventare il punto di riferimento per l’usato di qualità di qualsiasi marca e col vantaggio che sul sito spoticar.it si troveranno offerte di tutti i brand automobilistici, con garanzie al top della gamma, sicurezza totale di non trovare annunci truffa con standard qualitativi elevati anche in fatto di immagini e contenuti.

Un’altra idea di Groupe PSA per rafforzare l’area dedicata ai servizi che sta diventando davvero a 360 gradi se pensiamo anche a Eurorepar (ricambi) Free2Move (servizi per la mobilità con noleggi da poche ore a 48 mesi!) , Distrigo (distribuzione ricambi): tutte soluzioni come SPOTICAR nate per la rete Peugeot, Citroen, Opel e DS ma che coinvolgono tutti i marchi del mercato automobilistico a tutto vantaggio della profittabilità del Gruppo ma anche del singolo privato che quando entra nel Gruppo PSA trova ormai tutte le risposte che cerca anche se in quel momento non sta ancora guidando una vettura del Gruppo…!

Da questa virtuosa strategia si comprende lo stato di salute molto buono del Gruppo che in meno di due anni ha trasformato Opel da un marchio in sofferenza in uno dei brand più dinamici a livello europeo così come la stessa fusione con FCA promette grandi cose per il futuro!