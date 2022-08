SsangYong Torres: il nuovo SUV elettrico arriva in Europa nel 2023

Il ruote alte del rilancio del marchio SsangYong attaccherà il mercato europeo solamente l'anno prossimo, con una motorizzazione 100% elettrica

Dopo il periodo di amministrazione controllata, il marchio SsangYong sta provando a ripartire con un nuovo SUV che sarà commercializzato in Europa entro la fine del 2023: si chiama Torres, prende il nome dal Parco Nazionale Torres del Paine (in Patagonia) e si posizionerà in gamma tra la Korando e la Rexton, con un prezzo di partenza indicativo di circa 35.000 Euro.

Stiamo parlando di una vettura che è già stata presentata lo scorso mese ma per la quale oggi SsangYong ha pubblicato delle nuove immagini (anche degli interni), che mostrano meglio le sue forme robuste e possenti caratterizzate innanzitutto dalla grande griglia anteriore a lamelle verticali che collega idealmente il cofano con il paraurti sottostante. Non manca la piastra paramotore a livello del sottoscocca, così come il rivestimento in plastica dei passaruota, i gradini d’accesso laterali all’abitacolo e un innovativo box porta-oggetti multiuso installato nella parte superiore del montante posteriore.

Gli interni della nuova SsangYong Torres, invece, sono votati all’eleganza e alla raffinatezza, due doti mescolate con una dotazione ultra-tecnologica che prevede il Digital Cockpit assieme al grande schermo dell’infotainment ad orientamento orizzontale in stile tablet, il quale è a sua volta coadiuvato da un terzo display nella parte sottostante per la gestione del climatizzatore. Per quanto riguarda le motorizzazioni, una volta arrivato in Europa sarà disponibile nella sola variante 100% elettrica: al momento non abbiamo dati a riguardo, ma appena sapremo qualcosa vi aggiorneremo.