Stellantis, entro fine 2021 ben 40 veicoli elettrificati in gamma

Entro la fine del 2021, ai 29 modelli elettrificati Stellantis già disponibili se ne affiancheranno altri 11, che andranno a comporre una gamma così vasta da rendere il Gruppo tra i leader della mobilità sostenibile

Si appresta ad essere un 2021 di fondamentale importanza per Stellantis e in particolare per la commercializzazione, dal parte del Gruppo, di veicoli elettrificati e a basso impatto ambientale. L’offerta di Stellantis proporrà dunque una moltitudine di modelli elettrificati: se quelli già disponibili in gamma sono 29, entro la fine dell’anno in corso ne usciranno altri 11, per un totale di ben 40 proposte adatte a qualsiasi tipo di clientela.

Il mercato dei veicoli elettrificati e a basso impatto ambientale è in continua crescita ed entro il 2025 ogni nuovo modello globale avrà una versione elettrificata. Ecco perché Stellantis vuole essere in prima linea ed assumere una posizione di leadership del mercato. Queste le parole di Santo Facili, Country Manager di Stellantis in Italia: “La mobilità è chiamata a entrare in una nuova era di sostenibilità per il contrasto dei cambiamenti climatici che sono al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, della stampa e dei governi anche in Italia. In questo contesto i veicoli elettrificati giocano un ruolo fondamentale e Stellantis vuole conquistare la leadership di questo mercato. Siamo già da ora pronti a proporre auto e veicoli commerciali accessibili, sicuri e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente e delle sue esigenze.

Infatti, siamo gli unici in grado di garantire una mobilità senza emissioni con formule d’acquisto e leasing cucite su misura, e per tutti i clienti, a partire dai 14 anni, con Citroën AMI, sino alle esigenze del mondo professionale con l’E-Ducato di Fiat Professional, senza tralasciare chi cerca l’avventura off-road a bordo di un SUV Jeep o il comfort premium con DS. La forza di Stellantis e dei suoi brand è presidiare ogni segmento e di saper evolvere in continuità con un passato di inimitabile tradizione: un’eredità impegnativa per una sfida entusiasmante”.

Stellantis è attualmente in grado di offrire soluzioni per tutte le età, tutte le tasche e tutte le esigenze: dai ragazzi di 14 anni (Citroën AMI, una delle novità più interessanti dell’anno) ai neopatentati, dalle famiglie più numerose ai leasing, le offerte del Gruppo spaziano da 1 giorno a 5 anni e con una gamma molto eterogenea che comprende peraltro modelli iconici quali la 500 elettrica, la Jeep 4xe e i SUV Opel che tanto successo stanno avendo in Italia e in Europa. Questo per citare solo alcune delle offerte più interessanti e di maggior successo stando ai numeri di mercato. Soffermandosi sulla Fiat 500, il modello full electric più venduto in Italia a febbraio, ricordiamo che è dotata di batteria da 42kWh e motore da 87 kW (118 CV) che le consente la velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9.0 secondi da 0-100 km/h, e di 3.1 secondi nello 0-50 km/h. L’autonomia è di 320 km WLTP che diventano 460 km in uso urbano. Disponibile anche la declinazione da 70 kW con accelerazione da 9,5 sec 0-100 km/h e una velocità autolimitata a 135 km/h e 180 km WLTP di autonomia.

L’offerta di Stellantis ricca anche nel segmento B, in cui i modelli del Gruppo hanno raccolto numerosi riconoscimenti. La Opel Corsa-e, vincitrice del premio AutoBest 2020 e Volante d’Oro 2020, è perfetta per essere utilizzata tutti i giorni, mentre la Peugeot e-208, Auto dell’Anno 2020 offre un design distintivo e tecnologia rivoluzionaria, perfetto esempio del Power of Choice. Per chi volesse un SUV compatto, perfetto anche nell’utilizzo urbano, la risposta migliore è Peugeot e-2008, caratterizzato da uno stile inimitabile, tecnologia all’avanguardia e grande libertà di scelta anche per quanto riguarda le alimentazioni.

Non potevano mancare i modelli Jeep: i SUV Made in Italy Jeep Renegade e Compass 4xe garantiscono zero emissioni in città, 50 km di autonomia in elettrico, una velocità massima di 130 km/h in Full electric e la stessa, proverbiale, capacità off-road di sempre, grazie all’elevata coppia motrice assicurata dal motore elettrico e alla possibilità di regolarla con estrema precisione nelle fasi di spunto e nella guida off road più impegnativa. Inoltre, Renegade e Compass 4xe garantiscono sino a 240 cavalli di potenza massima. È 4xe anche Wrangler, l’icona del marchio Jeep, che con la tecnologia plug-in hybrid offre una potenza massima combinata di 380 CV e la miglior capability off road di sempre.

Anche il mondo professionale può trovare risposte a qualsiasi necessità: è imminente l’arrivo dell’E-Ducato di Fiat Professional, versione 100% elettrica del veicolo commerciale più venduto in Europa nel 2020 e punto di riferimento per i professionisti, che si affianca all’Opel Vivaro-e, al Peugeot e-EXPERT e Citroën Ë –JUMPY, vincitori dell’International Van of the Year 2021 a zero emissioni, e a una vasta gamma di veicoli commerciali.

Di seguito tutti i modelli già in vendita e quelli che lo saranno entro la fine dell’anno:

Citroën:

AMI – 100% ËLECTRIC (già in commercio)

SUV C5 AIRCROSS HYBRID PLUG-IN (già in commercio)

Nuova Citroën Ë – C4 – 100% ËLECTRIC (già in commercio)

Nuovo Citroën Ë –SPACETOURER – 100% ËLECTRIC (già in commercio)

Nuovo Citroën Ë –JUMPY (già in commercio)

Nuovo Citroën Ë –JUMPER (commercializzato entro 2021)

Nuovo Citroën Ë- BERLINGO (commercializzato entro 2021)

Nuovo Citroën Ë -BERLINGO VAN (commercializzato entro 2021)

DS Automobiles

DS 3 CROSSBACK E-TENSE (già in commercio)

DS 7 CROSSBACK E-TENSE (già in commercio)

DS 9 E-TENSE (già in commercio)

DS 4 E-TENSE (commercializzata entro 2021)

FIAT

FIAT Nuova 500 (già in commercio)

Fiat Professional

Fiat Professional E-DUCATO (già in commercio)

Jeep

Jeep Renegade 4xe (già in commercio)

Jeep Compass 4xe (già in commercio)

Jeep Wrangler 4xe (già in commercio)

Opel

Opel Corsa-e (già in commercio)

Opel Combo-e Life (commercializzato entro 2021)

Opel Zafira-e Life (già in commercio)

Opel Mokka-e (già in commercio)

Opel Grandland X Hybrid e Hybrid4 (già in commercio)

Opel Combo-e Cargo (commercializzato entro 2021)

Opel Vivaro-e (già in commercio)

Opel Movano (commercializzato entro 2021)

Opel Astra (commercializzata entro 2021)

Peugeot

Peugeot e-208 (già in commercio)

Peugeot e-2008 (già in commercio)

Peugeot 308 (commercializzata entro il 2021)

Peugeot e-TRAVELLER (già in commercio)

Peugeot 3008 HYBRID (già in commercio)

Peugeot 3008 HYBRID4 (già in commercio)

Peugeot 508 HYBRID (già in commercio)

Peugeot 508 SW HYBRID (già in commercio)

Peugeot 508 PSE (già in commercio)

Peugeot 508 SW PSE (già in commercio)

Peugeot e-EXPERT (già in commercio)

Peugeot e-BOXER (commercializzato entro 2021)

Peugeot e-RIFTER (commercializzato entro 2021)

Peugeot e-PARTNER (commercializzato entro 2021)