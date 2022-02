Stop alla produzione di Audi A1 e Q2: la Casa di Ingolstadt punta alla gamma alta

Secondo l'AD della Casa dei Quattro Anelli, le piccole Audi A1 e Q2 non avranno eredi: la loro eliminazione dal listino avverrà però con gradualità

Tempo di cambiamenti ad Ingolstadt: il marchio Audi sta rivedendo le priorità all’interno della sua gamma e, secondo una recente intervista effettuata all’amministratore delegato Markus Duesmann dal quotidiano tedesco Handelsblatt, in futuro non ci sarà più spazio per i propri modelli “d’attacco” nei segmenti delle berline e dei SUV. Cosa significa? Che le “piccole” Audi A1 e Audi Q2 saranno progressivamente eliminate dal listino.

Il motivo di questa scelta è dettato dalla necessità di puntare sulle vetture con più margini di profitto, limitando di concentrare gli obiettivi sui volumi di vendita ma, al contrario, sull’assoluta qualità (anche diversificata a seconda di modello e allestimento) di ogni singola automobile. In questo modo Audi abbandonerà (con gradualità ovviamente) i segmenti più bassi della sua gamma puntando i propri sforzi su quelli più alti, in nome della sua ricalibrazione come marchio di vetture “premium”.

“Limiteremo la nostra gamma di prodotti verso le fasce inferiori del mercato e la amplieremo verso quelle superiori. Abbiamo un marchio premium e questo porta a direzioni ben precise – ha affermato Markus Duesmann – Cerchiamo di garantire il risultato complessivo. Ecco perché diamo priorità ai modelli che partecipano maggiormente agli utili“. Una delle conseguenze di questa decisione è anche la volontà di concentrare lo sviluppo sulla prossima ammiraglia a motore elettrico, sviluppata in collaborazione con Porsche e che avrà come fonte d’ispirazione il concept Grandsphere. Il suo arrivo presto? Entro il 2025.