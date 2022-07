Subaru Forester STI 2022: il SUV giapponese diventa sportivo (con classe)

La versione sportiva della nuova Forester si caratterizza per diversi dettagli estetici specifici e per un assetto più rigido; confermato invece il motore e-Boxer mild-hybrid da 150 cavalli

A sei mesi dalla presentazione dell’ultimo restyling, la Subaru Forester ora sarà resa disponibile anche nella sua versione più sportiva denominata STI Sport: le novità sono sostanzialmente estetiche e meccaniche a livello di setup, reso più rigido per sfruttare al meglio il confermato propulsore e-Boxer a tecnologia mild-hybrid da 150 cavalli con trazione integrale S-AWD e Active Torque Vectoring.

Andando con ordine, la nuova Subaru Forester STI Sport si distingue da quella “normale” per i badge specifici di colore rosso posizionati su griglia anteriore e portellone posteriore, per i cerchi in lega da 18 pollici e per i dettagli in nero lucido ben visibili intorno alle prese d’aria, allo splitter, alle minigonne laterali, all’alettoncino posteriore e alle calotte degli specchietti retrovisori laterali.

Molto elegante anche la resa estetica dell’abitacolo, che propone rivestimenti per sedili, plancia e parte interna delle portiere in pelle bordeaux e Nappa con cuciture rosse ed elementi in nero opaco. Non manca, ovviamente, la grafica dedicata STI per il digital cockpit così come il sistema infotainment su schermo da 8” provvisto di compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, Driver Monitoring System per vigilare sull’attenzione del conducente e pacchetto Eyesight per la guida assistita di Livello 2.

Per quanto riguarda l’assetto, invece, la nuova Subaru Forester STI Sport è stata migliorata grazie all’installazione degli ammortizzatori anteriori Hitachi Astemo SFRD, che ora lavorano in abbinamento alle molle posteriori per donare un feeling più diretto e preciso di fronte a ogni singolo input del guidatore. Il suo arrivo sul mercato? Per ora sarà disponibile solo in Giappone, ma molto probabilmente arriverà anche in Europa verso la fine dell’anno.