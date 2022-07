Subaru Impreza: la 22B STI del 1998 è all’asta

La casa d'aste Silverstone Auction ha messo in vendita un bellissimo esemplare di Impreza 22B STI, con motore turbo da 280 cavalli e 363 Nm di coppia

Vi siete innamorati del fascino della splendida Subaru Impreza anni ’90… ma avere a che fare con un modello non originale come il restomod di Prodrive vi fa storcere il naso? Allora è il caso che prendiate in considerazione il bellissimo esemplare messo all’asta da Silverstone Auction: si tratta di una 22B STI del 1998 (numero 318/400) che ha percorso in totale solo 58.000 km e che negli ultimi diciotto anni è rimasta fedele al suo precedente proprietario.

Come potete constatare dalle foto presenti in gallery, le sue condizioni sono praticamente immacolate: la carrozzeria è quella originale del modello prodotto per il 40° anniversario del marchio e in onore del terzo Titolo Mondiale Rally, con tanto di colorazione blu sulla quale spiccano il cofano in alluminio ventilato, i parafanghi allargati, il vistoso alettone posteriore regolabile e i cerchi BBS da 17 pollici colorati in tinta oro.

L’abitacolo, invece, è adornato con i rivestimenti in tessuto blu-nero per i sedili e con i dettagli blu sui pannelli delle portiere, a cui si aggiungono il volante STi a tre razze, il pomello del cambio con cuciture rosse a contrasto e i tappetini STi completi di profili blu. Il motore? Assolutamente originale, un quattro cilindri turbo da 2.2 Litri in grado di sprigionare la bellezza di 280 cavalli e 363 Nm di coppia massima attraverso un cambio manuale a cinque marce. Per quanto riguarda il prezzo, la stima varia da un minimo di 114.000 a un massimo di 140.000 Euro: sarete voi a portarla in garage?