Subaru Outback MY2021: primo contatto con il rinnovato SUV familiare

Dopo 26 anni di onorata carriera, la Subaru Outback raggiunge la sesta generazione e si ripropone con tante novità sia estetiche sia meccaniche , puntando ancora una volta al miglioramento dei dispositivi di sicurezza e sulla qualità dei materiali. I l nuovo Model Year 2021 conferma l’indole di una vettura station-wagon “a ruote alte” destinata ai lunghi viaggi , alle gite fuori-porta estreme , che fa della trazione 4×4 e del propulsore boxer a quattro cilindri – ancora una volta – i suoi punti di forza.

SUBARU OUTBACK MY2021: PIU’ DINAMICA, MA SEMPRE MASSICCIA

La prima novità della Subaru Outback 2021 è rappresentata dalle sue linee, molto diverse da quelle che contraddistinguevano il precedente Model Year: complessivamente il design è più slanciato e filante, anche se all’anteriore rimangono le forti nervature del cofano che rendono muscoloso praticamente tutto l’avantreno – proprio come un vero SUV. Confermate le luci diurne DRL che proseguono il loro profilo sulle fiancate, anch’esse bombate e caratterizzate da massicci pneumatici su cerchi da 18” che, assieme ai paraurti specifici sia all’anteriore che al posteriore, rendono la presenza dell’intera vettura su strada particolarmente importante.

Per quanto riguarda il posteriore, invece, le novità sono principalmente lo spoiler sul lunotto, più lungo di 42 mm, il portellone ampliato di 20 mm con il quale si può interagire agilmente con il sistema “hands-free” posto sul logo ed i gruppi ottici a forma di C rovesciata, a loro volta provvisti di stop, luci di posizione e luci della targa a tecnologia Full LED.

L’intera struttura della vettura, inoltre, poggia sull’inedita piattaforma SGP (Subaru Global Platform), che garantisce una rigidità del telaio di molto migliorata in tutte le condizioni di guida: si parla di un +70% a livello torsionale e per quanto riguarda la sicurezza passiva in caso di collisioni frontali, laterali e posteriori, quindi un aumento sicuramente molto netto rispetto alla vecchia generazione. Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova Outback rispetto alla precedente è più lunga di 5 cm e più larga di 3,5 cm: misura 4,87 metri in lunghezza, 1,875 metri in larghezza e 1,675 metri in altezza, per un passo di 2,745 metri.

SUBARU OUTBACK MY2021: TECNOLOGIA E ADAS DA RIFERIMENTO

Entrando nell’abitacolo, la prima sensazione che si percepisce è un maggiore spazio a disposizione di pilota e passeggeri: l’utilizzo della piattaforma SGP, infatti, garantisce oltre 3 cm in più sia per la fila di sedili anteriori che per quella dei posteriori, installati su rivestimenti in tessuto nero oppure in pelle Nappa e con regolazione elettrica e riscaldamento (anche per il volante).

Un’altra novità è la riduzione dell’angolo cieco del montante anteriore, che quindi garantisce una migliore visibilità di ciò che accade di fronte alla vettura: il pilota, di conseguenza, ha un maggior controllo durante la guida e può utilizzare in maniera più efficace ed efficiente il quadro strumenti completamente digitale – posizionato tra contagiri e tachimetro – e il grande schermo touch da 11,6” del sistema infotainment Starlink, programmabile in tutto e per tutto proprio come uno smartphone o un tablet.

Proprio attraverso questo device si può avere accesso al sistema SI-Drive delle due mappature motore (Intelligent Mode e Sport Mode), così come alla suite di aiuti elettronici alla guida: quest’ultima comprende le telecamere Eye Sight (la cui visibilità è stata resa più ampia e profonda), l’Autonomous Emergency Steering (che invita lo sterzo ad evitare un ostacolo), il cruise control adattivo, l’Emergency Lane Keep Assist, il Lane Centering Function, l’X-Mode con Hill Descent Control quando si viaggia in fuoristrada e il Driver Monitoring System, che valuta le condizioni di stanchezza del conducente e adatta la posizione di guida in base a cinque profili altamente personalizzabili.

SUBARU OUTBACK MY2021: UN SOLO MOTORE, MA A TRAZIONE INTEGRALE

Lato motorizzazioni, la gamma della nuova Subaru Outback MY2021 ripropone il classico e affidabile propulsore quattro cilindri Boxer da 2.5 Litri, ovviamente aggiornato agli ultimi standard di omologazione Euro 6d-Final. Il risultato? Una migliore erogazione anche ai regimi più bassi e, di conseguenza, una fluidità di utilizzo che garantisce anche consumi in ordine di marcia più ridotti, a fronte di 169 cavalli e 252 Nm di coppia massima.

Confermata anche la presenza della trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD con ripartizione automatica della coppia, così come del rivisto cambio CVT Lineartronic a variazione continua, anch’esso più fluido ed ora con otto rapporti. Le prestazioni? La scheda tecnica parla di 193 km/h di velocità massima e uno scatto 0-100 in 10,2 secondi, mentre i consumi si assestano sui 8,6 Litri / 100 km e sui 193 g/km di emissioni di CO2 calcolati nel ciclo di utilizzo WLTP.

SUBARU OUTBACK MY2021: TUTTI GLI ALLESTIMENTI DISPONIBILI

In occasione del lancio sul mercato, previsto per il mese di marzo, la nuova Subaru Outback 2021 arriverà nei concessionari in tre allestimenti differenti: quello di “base”, dal nome Style e con un prezzo in partenza da 42.750 Euro, fornirà di serie i gruppi ottici anteriori e posteriori Full LED, i cerchi in lega da 18”, il climatizzatore automatico bi-zona, l’infotainment Starlink con display da 11.6” e radio DAB, il portellone posteriore elettrico e il sistema di monitoraggio tramite telecamere.

Salendo di un gradino si passerà all’allestimento 4dventure (da 45.000 Euro), che aggiungerà i sedili idrorepellenti, i tappetini waterproof, i mancorrenti sul tetto colorati di verde a capacità maggiorata e l’infotainment con sistema audio a 6 altoparlanti e navigatore. Il top di gamma Premium – da 48.750 Euro – invece completerà la dotazione con sedili in pelle Nappa (anzichè in tessuto), il volante in pelle liscia con cuciture argentate, la funzione memory della posizione di guida di ogni singolo guidatore, il tettuccio apribile, l’infotainment con DAB Harman Kardon provvisto di subwoofer e amplificatore a otto canali e gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e inclinabili durante le manovre di retromarcia.