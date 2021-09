Subaru Solterra: un sito web teaser anticipa il SUV elettrico giapponese

La Casa delle Pleiadi ha aperto un sito web nel quale si possono scoprire alcuni dettagli sul SUV Solterra, che debutterà sul mercato nel corso del 2022

Ve l’abbiamo anticipata lo scorso maggio e oggi torna a far parlare di sè: la Subaru Solterra sarà il primo modello elettrico della Casa delle Pleiadi, creato in collaborazione con Toyota e, di fatto, “gemello” della bZ4X Concept, con il quale condivide la stessa piattaforma e-Subaru Global Platform. Una vettura in formato SUV sicuramente interessante, che finalmente si è fatta vedere al pubblico in alcune immagini teaser che potete visionare anche voi scorrendo le foto presenti nella gallery di questo articolo.

Design teso e pieno di nervature, gruppi ottici a LED affilati e taglienti… e un abitacolo completamente diverso da quelli che Subaru ha proposto finora, contraddistinto da un quadro strumenti completamente digitale dietro al volante e da un gigantesco schermo touchscreen per l’infotainment al centro della plancia, sotto al quale si possono notare i tradizionali comandi del climatizzatore e della trasmissione.

Con questi presupposti la Subaru Solterra fungerà da “trampolino di lancio” verso il futuro per il marchio giapponese, che per alimentare l’hype dei suoi appassionati ha anche creato un sito web dedicato tramite il quale ricevere tutti i prossimi aggiornamenti di questo SUV. Volete dare un’occhiata anche voi? Allora collegatevi a questo indirizzo… e cominciate a prendere appunti!