Subaru Solterra: il nuovo SUV 100% elettrico arriva nel 2022

Il nome scelto da Subaru per il suo prossimo SUV a batterie, sviluppato in collaborazione con Toyota, è Solterra e sarà lanciato sul mercato entro il primo semestre dell'anno prossimo

Il progetto pensato da Subaru per un SUV 100% elettrico sembra che sarà ultimato prima dei tempi inizialmente previsti: dopo le prime indiscrezioni dell’anno scorso, infatti, in questi giorni è arrivata l’ufficialità che la prossima creazione della Casa delle Pleiadi sarà ultimata entro la fine del primo semestre del 2022… e porterà il nome di Solterra.

Una vettura “a ruote alte” di segmento C che avrà come piattaforma la e-Subaru Global di tipo modulare realizzata in collaborazione con la Toyota, che recentemente al Salone di Shanghai ha presentato la sua alternativa a batterie chiamata bZ4X Concept. Come potete osservare dalle prime immagini teaser ufficiali rilasciate, i due veicoli si assomigliano molto sia nelle proporzioni generali che nei dettagli, per esempio, all’avantreno, dove risaltano le forme della mascherina, dei gruppi ottici a LED e del cofano.

Il nome scelto da Subaru, inoltre, indica l’indole eco-friendly del suo prossimo SUV a batterie: Solterra, infatti, unisce le due parole latine “Sol” e “Terra” che vanno a sottolineare non solo la grande simbiosi che quest’auto può creare tra l’uomo e la natura, ma anche la capacità di spostarsi praticamente ovunque sfruttando la sola propulsione elettrica e la trazione integrale.

Sotto il punto di vista tecnico, la futura Subaru Solterra sarà il prodotto finale di una partnership tra le due aziende giapponesi che hanno condiviso non solo i loro “cavalli di battaglia” – la trazione integrale da parte di Subaru e il know-how di elettrificazione nel caso di Toyota – ma anche tutta la strategia di pianificazione e lancio del veicolo, assieme alla progettazione del suo design e alla valutazione delle prestazioni. Grande importanza, infine, verrà riservata allo sviluppo delle tecnologie di sicurezza attiva e passiva e al miglioramento delle doti di guidabilità della vettura, che quindi sarà pronta ad affrontare qualsiasi sfida sia nei contesti urbani che in quelli fuoristrada.