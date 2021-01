Subaru XV 2021: più moderna e più tecnologica, prezzi da 24.950 Euro

Il crossover della Casa giapponese si aggiorna nel design e nei contenuti, arrivando sul mercato italiano con due motorizzazioni e quattro allestimenti

Tempo di una “rinfrescata” anche per il crossover compatto di Casa Subaru, quella XV che per il 2021 introduce alcuni miglioramenti estetici ma, soprattutto, un deciso passo avanti per quanto riguarda la tecnologia di bordo, aggiornata con una nuova telecamera frontale e un corposo update del sistema X-Mode per la selezione delle modalità di guida.

Disponibile per la sola versione mild-hybrid e-Boxer, il nuovo X-Mode introduce due “driving mode” per i terreni scivolosi con neve, fango e ghiaia a terra, chiamati Snow e Dirt, e altrettanti per i fondali ad aderenza ancora più scarsa, dal nome D.Snow e Mud, dove interverrà anche il sistema SI-Drive e l’e-Active Shift Control ora previsti di serie. Il primo va a modificare la risposta dei comandi in modalità Intelligent e Sport, mentre il secondo va a simulare una scalata di marcia quando si preme con decisione il pedale del freno prima di inserire la vettura in curva. Ciò permette di aumentare gli RPM del propulsore e di favorire la fase di uscita, dove il pilota potrà sfruttare il range di erogazione ottimale a sua disposizione.

Per quanto riguarda le novità estetiche, la nuova Subaru XV 2021 potrà contare su un anteriore inedito, contraddistinto da una nuova mascherina, da un paraurti più pronunciato e da un cofano dalle linee ancora più sportive, ma anche da nuovi cerchi in lega dal design esclusivo e da tre inedite tinte per la carrozzeria – Lapis Blue Pearl, Horizon Blue Pearl e Plasma Yellow Pearl. Lato motorizzazioni, la nuova Subaru XV 2021 sarà disponibile in Italia con il benzina 1.6 Litri da 114 cavalli e il 2.0 Litri e-boxer a tecnologia mild-hybrid da 150 cavalli, entrambi abbinati alla trazione integrale e al cambio CVT. Il listino completo lo trovate riassunto qua sotto in questo schemino:

SUBARU XV 2021

Benzina 1.6 Litri 114 CV

Allestimento Pure – 24.950 Euro

Allestimento Style – 27.900 Euro

Allestimento Style Xtra – 29.900 Euro

Allestimento Premium – 32.400 Euro

Benzina mild-hybrid 2.0 Litri e-Boxer 150 CV