Sunswift 7: il prototipo elettrico da record con 1000 km di autonomia

La Sunswift 7 è una concept costruita dall'Università del New South Wales che ha percorso 1000 km in meno di 12 ore

Quanti chilometri è in grado di coprire un’auto elettrica con una singola ricarica? E in quanto tempo? Sembra che oggi il famigerato traguardo dei 1000 km sia stato finalmente raggiunto: la protagonista è una concept chiamata Sunswift 7, interamente realizzata dal gruppo di studenti “Sunswift Racing Team” della University of New South Wales di Sydney (Australia) e messa alla prova proprio recentemente su uno dei circuiti di test dello Stato della Victoria.

Con un peso piuma di soli 500 kg e una veste aerodinamica modellata in galleria del vento, la Sunswift 7 è riuscita a percorrere 240 giri dell’Australian Automotive Research Centre (pari a 1000 km) con un singolo “pieno” di energia e in meno di 12 ore, per la precisione in 11 ore, 53 minuti e 32 secondi con una velocità media poco superiore agli 84 km/h. Si tratta di un primato assolutamente degno di nota, attualmente in fase di revisione da parte della giuria del Guinness World Record ma paragonabile, secondo l’ex capo delle operazioni del team Red Bull Racing, addirittura alla vittoria di un Titolo mondiale di Formula 1!