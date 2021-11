SUV Gac Aion LX Plus: autonomia di 1000 km e ricarica in 8 minuti

Direttamente dalla Cina è in arrivo un ruote alte da record, che vuole battere il primato in tasca alla Hyundai Kona Electric

Sembrava che la Kona a batterie di casa Hyundai potesse mantenere a lungo le sue performance sulle lunghe distanze… e invece il SUV coreano avrà presto i giorni contati: dalla Cina, infatti, la GAC Motors ha dimostrato negli scorsi giorni di avere le carte in regola per poter riscrivere la storia dell’autonomia massima di cui è capace un veicolo elettrico, che in questo caso avrà il nome di Aion LX Plus.

La sua scheda tecnica è di assoluto interesse per coloro che sono ancora scettici a riguardo della percorrenza con la singola ricarica: la nuova GAC Aion LX Plus, diretta evoluzione della precedente Aion V, promette infatti una longevità fino a 1008 km secondo il ciclo di utilizzo NEDC grazie all’adozione di batterie dalla capacità di ben 144,1 kWh con densità energetica pari a 205 Wh/kg. Se paragonato allo standard WLTP, tuttavia, il record in questione è sicuramente da rivedere al ribasso, ma rimane comunque un valore ben superiore a quello garantito dalla maggior parte delle vetture attualmente in commercio.

Entrando nello specifico, la nuova GAC Aion LX Plus sposa la tecnologia delle celle al grafene in abbinamento a un catodo in materiale spugnoso a base di silicio, che aumenta la densità energetica riducendo allo stesso tempo le dimensioni e il peso del pacco batterie. Per quanto riguarda le capacità di ricarica, invece, il SUV cinese può ripristinare la sua energia tramite la connessione alle colonnine fast-charge fino a 480 kW di potenza, che impiegano otto minuti per passare dallo 0 all’80% di autonomia e addirittura meno di cinque dal 30 all’80%. Niente male, vero?