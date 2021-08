Hyundai Kona Electric (di nuovo) da record: 790 km di autonomia in città!

La versione a batterie della Hyundai Kona è stata impiegata in un curioso test di lunga durata sulle strade di Madrid, dove l'autonomia pronosticata dalla scheda tecnica è stata abbondantemente superata

Dopo il sorprendente risultato ottenuto l’anno scorso sul circuito del Lausitzring, oggi la Hyundai Kona Electric torna a far parlare di sè: il crossover a batterie della Casa sudcoreana è stato infatti utilizzato per un test di lunga durata dai giornalisti del quotidiano spagnolo El Pais, che l’hanno guidata esclusivamente tra le strade della città di Madrid.

Niente velocità costante bassissima e vento a favore, quindi, ma piuttosto una prova nella realtà quotidiana della capitale spagnola: la Kona Electric, in questo caso, è partita dal Centro di Ricerca Automobilistica dell’Università Tecnica di Madrid (che ha ufficializzato la prova ricaricando le batterie sigillandone anche lo sportello di carica), per poi affrontare l’M-30 e diverse tangenziali, nelle quali ha registrato una velocità e un consumo medi rispettivamente di 52,19 km/h e di 8,2 kWh/100 km.

Con il pacco batterie più capiente a disposizione (quello da 64 kWh), il crossover della Hyundai ha impiegato 15 ore e 17 minuti prima di spegnersi definitivamente, per un risultato di ben 790 km di autonomia percorsi senza sosta. Rispetto ai dati snocciolati nella scheda tecnica, che riportano “solamente” 484 km rilevati nel ciclo di utilizzo WLTP, si tratta di un valore davvero sensazionale che sottolinea quale possa essere veramente il potenziale attuale dei veicoli elettrici.

“Questo record dimostra che il nostro SUV compatto completamente elettrico, KONA Electric, supera le aspettative nella guida di tutti giorni – ha commentato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe – Ecco la prova che Hyundai è leader nella mobilità elettrica e che l’autonomia non dovrebbe più essere un motivo per non passare a una vettura a batteria“.