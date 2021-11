Suzuki S-Cross, debutta la nuova generazione

Un video teaser mostra il profilo di un SUV che potrebbe essere proprio il nuovo S-Cross, il cui ultimo aggiornamento risale al 2019. Il 25 novembre Suzuki svelerà ufficialmente il nuovo modello

Novità in arrivo in casa Suzuki: la casa nipponica, attraverso i profili social, ha annunciato l’uscita nel di un nuovo modello che andrà ad arricchire il catalogo e che verrà presentato il 25 novembre. Per ora, quindi siamo nel campo delle ipotesi, ma più di un’indizio porta a pensare che si tratterà della nuova generazione di S-Cross.

Nuova Suzuki S-Cross: come sarà

Navigano del web, infatti, si possono trovare delle immagini rivelatrici. In particolare, una foto mostra il profilo di un SUV compatto con la scritta “Cross the Line”. Questa frase, unita al fatto che l’ultimo aggiornamento alla S-Cross risalta al 2019 (introduzione del sistema mild hybrid 48 volt a supporto del motore Boosterjet da 1,4 litri) portano a credere che la tanto attesa novità sia proprio una nuova generazione di questo modello. Sempre secondo indiscrezioni, la nuova Suzuki S-Cross condividerà gran parte della meccanica con il nuovo Vitara e sarà un veicolo a cavallo tra i segmenti B-Suv e C-Suv, permettendo così al brand di andare ad abbracciare una bella fetta di potenziali clienti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, si parla di una scelta che va nella direzione di un propulsore benzina BoosterJet da 1,4 litri con sistema mild hybrid a 48 V (l’attuale versione è in grado di erogare una potenza massima di 127 CV e una coppia massima di 235 Nm), abbinato alla trazione integrale AllGrip Select. Adesso non resta che avere un po’ di pazienza: il 25 novembre non è così lontano e in quella data, finalmente, avremo notizie certe e ufficiali. Chissà, nel frattempo potremmo arrivare altre teaser in grado di fare lavorare per lo meno la fantasia.