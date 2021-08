Suzuki Jimny LEGO: in miniatura ma ricca di dettagli

Questo modellino riproduce in ogni dettaglio la Suzuki Jimny Sierra. I sedili sono scorrevoli e pieghevoli e permettono di vedere il telaio interno

Volete togliervi lo sfizio di possedere una Suzuki Jimny, ma nel vostro garage non avete proprio spazio? Beh, potreste pensare di metterne una in sala o in camera, ovviamente sotto forma di modellino firmato Lego.

Suzuki Jimny by Lego: le caratteristiche

Jimny è uno dei modelli maggiormente apprezzati del catalogo Suzuki e dopo esserne uscito, ha fatto presto ritorno con la versione autocarro denominata Suzuki Jimny Pro. Se per tanti motivi non potete permettervi l’originale, potreste comunque divertivi con la vettura miniaturizzata da Lego. L’idea viene dall’utente TzyHerr91 che ha realizzato una replica fedelissima della Sierra e il risultato è davvero impressionante, essendo riuscito a riprodurre con grande accuratezza tutti i particolari degli interni (addirittura i tasti della plancia) e i dettagli esterni (come la griglia anteriore con aperture verticali, i fari rotondi e il cofano a conchiglia) che caratterizzato questo particolare modello.

TzyHerr91 si è detto particolarmente soddisfatto di com’è stata realizzata la carrozzeria, di una forma meno semplice di quanto non possa apparire a un primo sguardo. L’auto è dotata di sedili scorrevoli e pieghevoli che permettono di vedere il telaio, da sempre tratto distintivo della Jimny. Inoltre, è possibile aprire le portiere, azionare le ruote sterzanti e le sospensioni indipendenti. Sul sito Lego Ideas sono già aperte le votazioni per rendere questo progetto un set commerciale.