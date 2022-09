Suzuki S-Cross Hybrid: prova su strada del Full Hybrid 140V

Ecco il nostro test drive alla guida della nuova Suzuki S-Cross 2022, equipaggiata con powertrain a tecnologia Full Hybrid abbinata alla trazione integrale AllGrip Select

Se state cercando un SUV concreto, dalle linee muscolose e con una powertrain ibrida di ultima generazione praticamente inarrestabile e dai consumi contenuti, allora vi consigliamo caldamente di considerare la nuova Suzuki S-Cross Hybrid 2022. Presentata ufficialmente lo scorso novembre, ha ottenuto “l’upgrade” della motorizzazione Full Hybrid nel mese di agosto e questo le ha permesso di fare un grandissimo salto di qualità rispetto alla precedente alternativa con ibrido “leggero”. Quali sono le novità e come si comporta alla guida? Continuate a leggere!

SUZUKI S-CROSS HYBRID 2022: SU STRADA E’ DAVVERO IMPONENTE

Rispetto al precedente modello, la nuova Suzuki S-Cross Hybrid 2022 è andata incontro innanzitutto a un importante restyling estetico che prevede un’impostazione più decisa dell’anteriore dove trova posto una nuova griglia con barra cromata, i gruppi ottici Full LED con fendinebbia e luci diurne e, nella parte sottostante, un inedito skid-plate colorato d’argento.

Lunga 4,3 metri, larga 1,78 e alta 1,58, la S-Cross Hybrid di Suzuki sfoggia poi ampissimi passaruota e fiancate muscolose, mentre al posteriore spiccano i fari sempre a LED, il piccolo spoiler sul lunotto e il paraurti inferiore con protezione specifica per l’utilizzo in fuoristrada. Entrando nell’abitacolo, invece, troviamo una plancia dall’impostazione “minimal” con quadro strumenti analogico ed infotainment centrale provvisto di schermo da 9”, provvisto di Bluetooth e compatibilità Apple CarPlay – Android Auto.

SUZUKI S-CROSS HYBRID 2022: SICURA IN OGNI CONDIZIONE

Lo stesso sistema multimediale, inoltre, offre la possibilità al guidatore di tenere sempre sott’occhio le condizioni “vitali” della vettura, tra cui i consumi in ordine di marcia, il funzionamento della powertrain ibrida (assieme all’autonomia residua per l’utilizzo in elettrico) e il pacchetto di ADAS per la guida autonoma di Livello 2.

Quest’ultimo è tra i più completi sul mercato e offre di serie il cruise control adattivo con Stop&Go, la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio degli angoli ciechi durante le manovre a bassa velocità e in retromarcia, l’assistenza alle partenze in salita, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e gli abbaglianti a funzionamento automatico. Tra gli optional, invece, le telecamere esterne con angolo di visuale a 360°.

SUZUKI S-CROSS HYBRID 2022: FULL-HYBRID SENZA COMPROMESSI

Il piatto forte della nuova Suzuki S-Cross Hybrid 2022, tuttavia, è la powertrain a tecnologia Full Hybrid che salta subito all’occhio una volta aperto il cofano anteriore. La soluzione messa in campo dalla Casa di Hamamatsu prevede un’architettura a 140 Volt, caratterizzata da un motore endotermico 1.5 Starview quattro cilindri aspirato da 102 cavalli in abbinamento a un’unità elettrica supplementare che porta la potenza complessiva fino al limite di 115 CV.

L’intero sistema è gestito dal cambio robotizzato AGS a sei rapporti e dalla trazione integrale 4×4 AllGrip Select, che entra in gioco solamente quando la vettura verifica una perdita di aderenza sulle ruote anteriori. Il pacco batterie? Nel doppio fondo del bagagliaio è presente un accumulatore al litio-titanato da 0,8 kWh, che assicura (da scheda tecnica) un’autonomia in modalità Full Electric di circa 5 km a velocità costante di 60 km/h con il motore principale spento. I consumi nel ciclo misto secondo l’omologazione WLTP, invece, si assestano sui 5,8-6,0 Litri ogni 100 km percorsi.

SUZUKI S-CROSS HYBRID 2022: IMPRESSIONI DI GUIDA

Per farci provare la S-Cross Hybryd 2022, Suzuki Italia ha scelto Verona per due motivi: la bellezza della città e l’essere sponsor della trasmissione televisiva di RAI1 60,70, 80 e 90 condotta da Amadeus e girata presso la stupenda Arena di Verona, dove abbiamo avuto il piacere di assistere alla seconda puntata nella ribattezzata Suzuki Arena. Dopo il grande spettacolo musicale, ci è stato regalato un altro piacevole test drive che prima ci ha portato sulle colline dove si coltivano i vigneti dei magnifici rossi veronesi (Valpolicella, Ripasso ed Amarone) con un interessante passaggio in fuoristrada per poi terminare nella suggestiva Valeggio sul Mincio testando la vettura su tutti i terreni e strade.

Merita ricordare che Suzuki ha due punti di forza: la clientela privata (dove è leader assoluta in Italia con oltre il 90% del mix avendo pochissime flotte aziendali) e nel 4×4 vantando (ormai unica) una gamma completa 4×4 ibrida con quote di mercato della AWD davvero importanti.

Su strada quindi S Cross Hybrid ha una doppia anima: stradaiola che macina chilometri in completo relax e fuoristradistica quando serve con un sistema 4×4 serio e non solo di facciata come abbiamo potuto verificare di persona!

Spaziosa, luminosa ed accogliente, la Suzuki S Cross Hybrid paga pegno nella capacità del bagagliaio causa batterie che mangiano ovviamente spazio che resta comunque adeguato ed estensibile abbattendo in parte o completamente lo schienale posteriore.

Il cambio automatico si apprezza in città senza vuoti di potenza grazie all’aiuto elettrico che copre i “buchi” con uno sterzo eccellente ed una strumentazione davvero chiara , completa e facilmente raggiungibile grazie ai comandi a portata di mano.

Promossa in città, superba nello sterrato e brava compagna di strada in autostrada con consumi sempre interessanti grazie all’aiuto elettrico, segnalando che la tecnologia Hybrid e made in Suzuki e non comprata da terzi!

Certamente è un modello da provare e lo stesso prezzo fa sorridere, segnalando che Suzuki per merito della sua forte propensione al 4×4 e per aver creato un proprio sistema ibrido offre modelli altamente competitivi oltre che completi visto che sulla S-Cross l’unico eventuale accessorio è la tinta metallizzata!