Suzuki Vitara 2022: prova su strada della Full Hybrid da 140 CV

La gamma della Suzuki Vitara si arricchisce di una nuova motorizzazione Full Hybrid da 140 cavalli: il suo prezzo di listino attacca da 30.400 Euro

Al fianco della tradizionale mild-hybrid a 48V, la gamma della Suzuki Vitara porta per il 2022 una novità molto apprezzata per gli amanti dell’ibrido: la Casa giapponese, infatti, ha fatto debuttare ufficialmente la motorizzazione Full Hybrid che si caratterizza per un motore 1.5 benzina di base da 115 cavalli e un’unità elettrica supplementare da 33 CV, che innalzano la potenza complessiva fino a quota 140 CV. Vitara è un modello molto apprezzato dai clienti italiani, perchè è un’auto accessibile, compatta, spaziosa ed a basso impatto ambientale. Nella sua versione 4WD è l’unico veicolo SUV del segmento B ibrido FHEV a trazione integrale – con l’albero di trasmissione nel tunnel centrale e cambio automatico a 6 rapporti robotizzato disponibile ad un prezzo conveniente.

SUZUKI VITARA: TUTTE LE NOVITA’ DEL MOTORE FULL HYBRID

La vera novità della nuova Suzuki Vitara Full Hybrid, come già anticipato, è rappresentata dalla motorizzazione ibrida completa che è composta da un motore a benzina e da una MGU (Motor Generator Unit) con batteria agli ioni di litio da 140V che funziona sia come motorino di avviamento sia come generatore di corrente – quindi in grado di ripristinare il livello di energia della vettura durante le fasi di decelerazione e frenata.

In abbinamento è presente il cambio automatico Auto Gear Shift di casa Suzuki e la trazione integrale ALLGRIP, che aiuta a scaricare a terra tutta la potenza disponibile attraverso i due “driving mode” disponibili: la Standard fa funzionare all’unisono e in maniera equilibrata i due motori, mentre la Eco privilegia l’unità a zero emissioni.

SUZUKI VITARA: LA DOTAZIONE DI SERIE DELLA FULL HYBRID

Rispetto al resto della gamma, la Suzuki Vitara Full Hybrid arriva in listino con un solo allestimento, chiamato Starview e che comprende una dotazione di bordo completa sotto ogni punto di vista. Incluso nel prezzo, infatti, sono presenti i sedili riscaldabili, i cerchi in lega bicolore da 17′, l’infotainment da 7” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, il tettuccio panoramico e un pacchetto ADAS di ultima generazione.

Quest’ultimo offre il cruise control adattivo con Stop&Go, la frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, il mantenimento della corsia, gli anabbaglianti automatici, il monitoraggio degli angoli ciechi e il mantenimento della velocità durante le discese più ripide. Per quanto riguarda il prezzo, la nuova Suzuki Vitara Full Hybrid è offerta da 30.400 Euro nel caso della trazione 2WD anteriore e da 32.900 Euro se si sceglie la 4×4 ALLGRIP.

SUZUKI VITARA: IMPRESSIONI DI GUIDA

Il test drive di Suzuki Vitara Hybrid 140V si è svolto su un tratto di autostrada e lungo un percorso in montagna, con una prova speciale lungo un anello di strada sterrata, dove abbiamo potuto apprezzare le qualità dinamiche dei veicolo.

Come per le altre Suzuki Vitara, anche questa versione dispone di quattro modalità di guida, che possono essere selezionate tra Auto, Snow, Sport e Lock. Partendo per il primo tratto di strada abbiamo utilizzato la modalità Auto, dove Vitara privilegia la trazione anteriore e ripartisce in modo automatico la coppia sull’asse posteriore quando rileva uno slittamento delle ruote. Vitara è agile, maneggevole e piacevole da guidare. Il comfort nell’abitacolo è buono e durante la marcia abbiamo apprezzato la silenziosità del veicolo e la fluidità del cambio automatico robotizzato.

Suzuki Vitara ha dato il massimo di sè in fuoristrada, dove abbiamo potuto apprezzare le caratteristiche dinamiche che la contraddistinguono e che la rendono ancora una volta unica in questo segmento. Viaggiando in modalità Lock con il sistema a trazione Allgrip – che ripartisce al 50 e 50 la trazione sui due assi, è stato possibile affrontare percorsi sterrati con dossi, buche e pendenze difficilmente percorribili da altri veicoli del segmento. I suoi angoli di attacco e di uscita sono di 18,2° e 28,2°, con una distanza minima da terra di 175 millimetri. Caratteristiche davvero sorprendenti.

