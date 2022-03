Suzuki Vitara: arriva anche la versione full hybrid

La nuova Suzuki Vitara Full Hybrid monta un motore quattro cilindri aspirato da 1.5 litri che era una potenza massima di 115 CV e una coppia massima di 138 Nm, a cui si aggiungono 33 CV e 60 Nm creati da un motogeneratore elettrico

Il 2022 si apre con una bella novità per Suzuki: la casa giapponese, infatti, ha annunciato l’uscita della nuova Suzuki Vitara che ora sarà disponibile anche con motore Full Hybrid permettendo così al brand di fare un ulteriore passo in avanti nel suo processo di elettrificazione.

Suzuki Vitara Full Hybrid: quali sono le caratteristiche?

Dopo la versione Mild Hybrid, con batteria da 48V, Suzuki Vitara arriverà sul mercato anche in versione Full Hybrid. L’auto è dotata di un propulsore ibrido in cui un motore quattro cilindri aspirato da 1.5 litri che era una potenza massima di 115 CV e una coppia massima di 138 Nm, a cui si aggiungono 33 CV e 60 Nm creati da un motogeneratore elettrico. Questo sistema (anche detto MGU) funge sia da generatore che da motorino di avviamento, è azionato a cinghia e assiste il motore a benzina durante la partenza. La batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, invece, immagazzina l’energia elettrica recuperata in fase di decelerazione e di frenata e incorpora una funzione di arresto gestita tramite il generatore di avviamento integrato. La vettura è dotata, di serie, dell’Auto Gear Shift (AGS) che cambia automaticamente la trasmissione in manuale per fornire una buona combinazione di prestazioni e risparmio di carburante.

La nuova Suzuki Vitara Full Hybrid, che verrà prodotta nello stabilimento di Magyar (in Ungheria), sarà disponibile in due allestimenti: SZ-T ed SZ5. La versione SZ-T prevede sette airbag, fari a LED, connettività USB e Bluetooth, cruise control adattivo, sistema di riconoscimento dei cartelli stradali, climatizzatore automatico, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, accesso e avviamento senza chiave, cerchi in lega da 17″ verniciati in argento, sedili con rivestimento in tessuto e cuciture bianche a contrasto, impianto audio e navigazione smartphone. La versione SZ5 si arricchisce coi cerchi in lega lucidi da 17″, sedili in pelle scamosciata, tettuccio panoramico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e sistema ALLGrip 4WD disponibile come optional. Il sistema di infotaniment è gestito da uno schermo touch 7″ compatibile con sistemi Apple e Android. Suzuki ha previsto 11 diverse colorazioni, di cui una in tinta unita.