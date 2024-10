SWM Motors presenta quattro nuovi SUV per il mercato italiano

SWM Motors, con il supporto di Shineray Group, ha presentato in anteprima italiana la sua nuova gamma di SUV in collaborazione con Campello SpA – distributore esclusivo del brand cinese in Italia.

L’annuncio è avvenuto in occasione di un evento riservato ai professionisti del settore e ai media. L’intero progetto è stato esposto da Alessandro Campello – CEO di Campello SpA – e da Jiang Bo – Vice General manager di SWM-Shineray (colosso industriale che nel 2014 ha acquisito il marchio SWM).

I partecipanti hanno assistito alla presentazione della nuova gamma e inoltre sono stati annunciati i listini ufficiali e i nomi delle prime concessionarie che comporranno il network SWM. La gamma, composta esclusivamente da SUV di segmento D, prevede i seguenti modelli: G01 dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, G01F in versione sportiva e dal design contemporaneo e gli ampi SUV G03F e G05 con sette posti a sedere.

È stato anche anticipato l’arrivo dell’SWM G03F EDI. Si tratta di un veicolo EREV plug-in guidabile anche dai neopatentati. Tutti i veicoli propongono di serie sedili in pelle, supporto Apple CarPlay e Android Auto, cerchi in lega, tettuccio apribile, sensore di parcheggio con telecamera e vetri posteriori oscurati.

Sotto il cofano troviamo motori a benzina con omologazione Euro 6e mentre entro la fine dell’anno arriveranno anche le unità bifuel (benzina + GPL). Tutti i modelli saranno forniti con una garanzia di 5 anni o 100.000 km oppure di 2 anni o km illimitati.

I modelli nel dettaglio

Parlando nello specifico dei vari modelli, l’SWM G05 presenta un corpo lungo 4750 mm, largo 1860 mm e alto 1780 mm, per un passo di 2750 mm e un peso di 1595 kg (max). Sotto il cofano è presente un motore a benzina da 1.5 litri capace di sviluppare 139 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima.

Può essere abbinato sia a un cambio manuale a 6 marce che a uno automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Il telaio è costituito da sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e posteriori a barra di torsione.

Inoltre, abbiamo quattro freni a disco, trazione anteriore e freno di stazionamento elettrico. Il G05 viene fornito con pneumatici di 225/60 R18 e con diverse caratteristiche orientate alla sicurezza, tra cui sistema di assistenza alla partenza in salita, controllo della trazione, avviso automatico frenata di emergenza, doppio airbag frontale e molto altro ancora.

Al centro della plancia spicca un display touch a colori da 12 pollici che permette di sfruttare il sistema di infotainment. Tra le dotazioni di serie, abbiamo luci a LED, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripiegabili elettricamente e riscaldabili, sedili in pelle traforata, morbido rivestimento in tessuto, climatizzatore bizona anteriore posteriore con bocchette per seconda e terza fila di sedili, vetri posteriori oscurati, alzacristalli elettrici, sistema Keyless e volante riscaldato. I prezzi partono da 23.890 euro per la versione manuale e da 25.890 euro per quella automatica.

Passando all’SWM G03F, presenta un corpo lungo 4605 mm, largo 1815 mm e alto 1825 mm, con un passo di 2780 mm e un peso a vuoto di 1400 kg. Sotto il cofano troviamo lo stesso motore a benzina, ma con 110 CV di potenza e 155 Nm. È abbinato esclusivamente alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 marce.

Il telaio è costituito da sospensioni indipendenti MacPherson con molle elicoidali e da freni a disco anteriori e a tamburo posteriori. Tra le caratteristiche di serie, spiccano gli specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, il tergilunotto con lavavetro, il volante multifunzione in pelle, i vetri posteriori oscurati, il tettuccio elettrico, il climatizzatore, il sistema Keyless e i sedili in pelle. Il sistema di infotainment è costituito da un display touch da 7 pollici. Il listino italiano parte da 19.990 euro.

L’SWM G01F è un SUV sportivo caratterizzato da un corpo lungo 4670 mm, largo 1855 mm e alto 1740 mm. Vanta inoltre un passo di 2750 mm, pesa 1550 kg (a vuoto) e offre un bagagliaio con capacità di 970 litri che arriva a 1600 litri.

Sotto il cofano c’è un motore a benzina da 1.5 litri capace di erogare 139 CV e 212 Nm. Quest’ultimo è abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce.

Il telaio è costituito da sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e posteriori a barra di torsione. Poi abbiamo quattro freni a disco, freno di stazionamento elettrico, pneumatici da 225/60 R18 e tre diverse modalità di guida (Sport, Eco e Standard).

Tra le caratteristiche proposte di serie, abbiamo pacchetto Sport, fari a LED, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripiegabili automaticamente ed elettricamente e riscaldabili, cerchi in lega di alluminio Sport, fanali a LED, doppio terminale di scarico, interni Total Black, cruscotto Soft Premium, pannelli delle portiere soft-touch premium, tettuccio rivestito in tessuto, volante multifunzione in pelle, selettore del cambio elettronico, soglie sottoporta in alluminio, tettuccio panoramico, climatizzatore automatico, sedili in pelle con finiture force, vetri posteriori oscurati, sistema Keyless con accensione one touch e portellone posteriore con apertura elettrica.

Il sistema di infotainment è costituito da un display touch da 10 pollici. Il listino parte da 26.990 euro.

Infine, abbiamo l’SWM G01. Si tratta di un SUV a cinque posti dotato di un corpo con dimensioni di 4610 mm di lunghezza, 1855 mm di larghezza e 1725 mm di altezza, con un passo di 2750 mm e un peso a vuoto che arriva fino a 1560 kg.

Sotto il cofano c’è lo stesso motore a benzina degli altri modelli, ma sviluppa una potenza massima di 139 CV e una coppia massima di 212 Nm. Il propulsore può essere abbinato sia a un cambio manuale a 6 velocità che a uno automatico a doppia frizione a 7 marce, oltre che alla trazione anteriore.

Il telaio prevede sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e posteriori multilink indipendenti sulla versione manuale e a barra di torsione su quella automatica. Poi abbiamo quattro freni a disco, servosterzo elettrico, freno di stazionamento elettrico e pneumatici da 225/60 R18. La dotazione di serie è molto simile a quella proposta dal modello precedente mentre i prezzi partono da 23.990 euro per la versione manuale e da 25.990 euro per quella automatica.