Targa Florio Classica 2022: iscrizioni aperte, al via dal 13 al 16 ottobre

La competizione di regolarità per eccellenza torna a far ruggire i motori come ultima tappa del Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport

Per chi ha in garage una vettura storica è giunto il momento di tornare a spingere forte sull’acceleratore… oppure di godersi il paesaggio mentre si prende parte alla competizione di regolarità italiana per eccellenza. L’edizione 2022 della Targa Florio Classica, infatti, sarà organizzata anche quest’anno e sarà al via nel weekend 13-16 ottobre come tappa finale del Campionato Italiano Grandi Eventi ACI Sport.

Una delle più antiche manifestazioni automobilistiche del mondo, soprannominata “La Cursa“, ha messo in luce in passato nomi importantissimi del motorsport tra i quali Tazio Nuvolari, Stirling Moss, Graham Hill e Nino Vaccarella e anche in questa stagione tornerà a dare spettacolo, creando un percorso suggestivo tra i paesaggi della Regione Sicilia.

Per arrivare preparati al meglio, gli appassionati potranno già effettuare l’iscrizione di partecipazione (tramite l’apposito modulo sul sito ufficiale) segnando la propria vettura in una delle quattro categorie presenti: Targa Florio Classica (per automobili prodotte fino al 1977), Targa Florio Legend (per i modelli dal 1978 al 1990), Targa Florio Gran Turismo (per le GT dal 1991 ad oggi) e Ferrari Tribute, riservata invece ai possessori delle Rosse di Maranello.