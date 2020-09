Citroën Ami: la piccola citycar elettrica protagonista della Milano Design City

Citroën parteciperà alla Milano Design City creando un percorso immersivo dedicato alla Ami, piccola citycar a zero emissioni da 70 km di autonomia guidabile con la patente AM

Dal 28 settembre al 10 ottobre la città di Milano diventerà “Design City” e proporrà oltre 350 eventi al fine di catalizzare l’attenzione su tutte le nuove idee che segneranno il futuro dei settori della moda, dell’arredamento… e del mondo automotive, per il quale Citroën ha deciso di investire quest’anno portando sotto i riflettori uno dei suoi progetti a zero emissioni. Con lo slogan chiamato “Time to be my Ami”, la quattro ruote che prenderà posto presso lo Spazio Quattrocento di Via Tortona 31 sarà, appunto, la Ami – 100% ëlectric, veicolo innovativo completamente green accessibile praticamente a chiunque, perchè guidabile a partire dai 14 anni con la patente AM.

Attraverso un percorso immersivo dedicato, tutti gli interessati potranno conoscere le peculiarità di questo nuovo oggetto destinato alla mobilità urbana di tutti i giorni, dove le esigenze primarie sono l’agilità in mezzo al traffico e l’impatto ridotto (in questo caso nullo) delle emissioni prodotte nell’ambiente. Equipaggiata con un motore 100% elettrico, Citroën Ami diventerà un’ottima compagna di viaggio per gli spostamenti del futuro, garantiti fino a un massimo di 70 km di autonomia e una velocità di 45 km/h.

Costruita su uno chassis compatto e con un design unico nel suo genere, con dimensioni 2,41 m x 1,39 m (lunghezza x larghezza), la Citroën Ami è provvista di una batteria da 5,5 kWh, ricaricabile facilmente tramite una normale presa elettrica da 220V in un tempo massimo di 3 ore, grazie al cavo previsto a bordo. I concetti su cui si basa sono l’accessibilità, garantita dal fatto che è appunto guidabile con la patente AM, e la praticità, una qualità raggiunta dall’ampio abitacolo che può sfruttare il tettuccio panoramico di serie.