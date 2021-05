Salone di Monaco 2021: si disputerà in presenza dal 7 al 12 settembre

Gli organizzatori dell'IAA Mobility 2021 hanno confermato il Salone dell'Auto di Monaco di Baviera per la seconda settimana di settembre: sarà un evento "fisico" ma anche digitale

Dopo un 2020 molto difficile a causa della pandemia da Coronavirus il mondo dell’automotive sta iniziando a muovere, finalmente, i primi passi: in programma, infatti, c’è il Salone di Chicago di luglio e il successivo Salone di Los Angeles di novembre, due eventi americani divisi da un’altra importante kermesse che già l’anno scorso aveva cambiato definitivamente la propria location ufficiale.

Stiamo parlando dell’IAA Mobility di Monaco di Baviera, fino a marzo 2020 ospitato in quel di Francoforte ma ormai pronto a tornare a dare spettacolo dal 7 al 12 settembre nella nuova sede tedesca con uno spazio espositivo di ben 2000 metri quadrati, in cui le principali Case automobilistiche internazionale metteranno in bella mostra le loro ultime creazioni a quattro ruote. Il Salone di Monaco 2021, tuttavia, potrà considerarsi un evento ibrido perchè contraddistinto da una parte “in presenza”, con ampi “Open Space” esterni destinati alla mobilità alternativa del futuro, e da una digitale voluta per evitare qualsiasi rischio in fatto di contagi da Covid-19.

Presente anche la tanto attesa “Blue Lane“, una pista di prova che permetterà a tutti i partecipanti di toccare con mano le ultime novità in campo automobilistico coinvolgendo addirittura il traffico cittadino e il trasporto pubblico locale. L’IAA Mobility 2021, quindi, si evolverà da piattaforma automotive a una riguardante la mobilità secondo un più ampio punto di vista, che coinvolgerà Monaco di Baviera come città “intelligente” con innovative modalità di trasporto, ovviamente sostenibili e adattate secondo le esigenze delle persone.

“In considerazione degli sviluppi positivi nell’area delle vaccinazioni nonché delle previsione di un tasso di infezione significativamente appiattito nei mesi estivi, l’IAA Mobility 2021 si svolgerà come evento fisico con estensione digitale – recita il comunicato ufficiale della VDA, l’organizzatore della kermesse tedesca – VDA e Messe München sono in costante contatto con gli scienziati e la politica. Tenendo conto di queste valutazioni, i mesi estivi tra giugno e settembre 2021 sono considerati il periodo migliore per realizzare gli eventi“.