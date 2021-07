Telepass Pay: il pieno di carburante da Eni si paga con l’app

Il marchio Telepass estende l'utilizzo della sua app Pay per il pagamento del carburante presso le 350 Eni Live Station presenti in Italia

Dopo la partnership con Q8, ora arriva quella con Eni: se avete già provato a pagare il rifornimento di carburante con l’app Telepass Pay, sappiate che da questi giorni avrete a disposizione anche le stazioni dell’Ente Nazionale Idrocarburi, vale a dire le 350 Eni Live Station localizzate su tutto il territorio nazionale. Niente contanti, bancomat o carta di credito quindi, ma semplicemente il vostro smartphone, ovviamente abilitato all’operazione e con abbonamento attivo al servizio Telepass Pay.

Questa collaborazione, inoltre, permetterà anche di usufruire dei 200 Telepass Point attivi ad oggi in Italia, dove i clienti potranno richiedere, ritirare e sostituire il proprio dispositivo Telepass oltre ad ottenere informazioni sul suo utilizzo e assistenza in caso di malfunzionamenti. Nelle Eni Live Station, quindi, si potrà pagare tramite l’app dedicata il costo di benzina e gasolio sia al servito che all’iperself, con una procedura estremamente veloce, facile e disponibile sia per le piattaforme iOS che per quelle basate su Android.

“Grazie alle Eni Live Station, Telepass offrirà ai propri clienti un servizio capillare su tutto il territorio nazionale, garantendo quella prossimità che rimane fondamentale per poter assistere la nostra clientela, non solo presso i caselli delle autostrade, ma anche in città – ha affermato Gabriele Benedetto, AD di Telepass – La partnership con Eni ci consente di proseguire il percorso per facilitare la vita delle persone in mobilità, mantenendo l’approccio Safe&Clean, fortemente digitale e sostenibile, unito alla realtà fisica dei Telepass Store di Milano e Torino e dei nuovi T-Point di prossimità“.

Queste, invece, le parole di Giovanni Maffei, Responsabile commerciale Green & Traditional Refining & Marketing di Eni: “La partnership con Telepass si inquadra nella strategia di riposizionamento della nostra offerta, che accompagna la transizione energetica e che evolve la funzione delle Eni Live Station, proponendo servizi legati alla persona e alla mobilità, offerte ai clienti che ogni giorno entrano in contatto con la nostra rete e che, oltre a rifornire la propria auto con carburanti innovativi, possono accedere ad altri servizi on the go, proprietari o sviluppati attraverso accordi commerciali“.